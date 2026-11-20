LEER MÁS Aena contempla incluir la nueva torre de control del Aeropuerto de Menorca en su plan inversor tras reunirse con el Consell Insular

El Partido Popular ha garantizado que, si Alberto Núñez Feijóo llega a la Presidencia del Gobierno, construirá una nueva torre de control física en el aeropuerto de Menorca. El compromiso lo ha anunciado este viernes el candidato del PP Menorca al Senado, Ramón Sintes, quien ha reclamado al Gobierno de España y a AENA que concreten «un proyecto, un presupuesto y una fecha» para hacer realidad esta infraestructura.

Sintes ha comparecido ante la actual torre de control del aeropuerto, acompañado por el candidato popular al Congreso, Joan Mesquida, y el presidente del PP Menorca, Cristóbal Marqués, para criticar que el plan de inversiones previsto para el aeropuerto contemple 170 millones de euros destinados a ampliar su capacidad, pero no incluya la construcción de una nueva torre que sustituya a la actual, que tiene más de 50 años y que, según el PP, es la más antigua de España.

El candidato popular ha cuestionado las prioridades de AENA y del Ejecutivo central, al considerar que la ampliación del aeropuerto, con más puertas, pasarelas y posiciones para aeronaves, no responde a las principales necesidades de la isla. «Menorca no necesita que continuemos ampliando nuestra capacidad para traer cada vez más gente durante los meses de verano. Lo que Menorca necesita son mejores servicios, mejores instalaciones y, sobre todo, que las inversiones respondan a las necesidades reales de los menorquines», ha afirmado.

En esta línea, Sintes ha criticado que se prevea una inversión de 170 millones de euros para ampliar las instalaciones aeroportuarias sin reservar ninguna partida para renovar la torre de control. «Para Sánchez, nuestro aeropuerto solo es una caja registradora. Como las necesidades de los menorquines y de los trabajadores de la torre de control no le dan beneficios, se permite olvidarse de ellas», ha denunciado.

Críticas al proyecto de torre virtual

Sintes también ha recordado que en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó el proyecto de construcción de una nueva torre física que había iniciado el Ejecutivo de Mariano Rajoy para apostar por una torre de control virtual, una iniciativa que, según el PP, ha resultado fallida y ha supuesto un coste superior a los cuatro millones de euros.

El candidato ha lamentado que, después de años de trabajo y de inversión en el proyecto virtual, ahora se plantee nuevamente la posibilidad de construir una torre física. «Después de cuatro años y cuatro millones perdidos, ahora dicen que se abren a hacer una torre física nueva porque hay elecciones. Pero no basta con decir que podría ser una posibilidad, queremos hechos, proyecto y financiación», ha reclamado.

La reivindicación de una nueva torre de control ha vuelto a ganar protagonismo en las últimas semanas en el debate político insular, con iniciativas planteadas por diferentes formaciones para que AENA incorpore esta infraestructura a sus previsiones de inversión. La petición también ha sido defendida en el Congreso por representantes de PSOE y Sumar.

El PP asegura que mantendrá la reivindicación

Durante su intervención, Sintes ha reivindicado el trabajo que, según ha señalado, el PP Menorca ha realizado durante los últimos años en distintas administraciones mediante mociones y propuestas para reclamar la renovación de la torre de control. Asimismo, ha reprochado a otras formaciones políticas que, a su juicio, se hayan sumado ahora a la reivindicación después de haber votado en contra de propuestas anteriores.

El candidato ha comparado esta reivindicación con la consecución de las tres frecuencias de la Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid, asegurando que su partido continuará insistiendo hasta conseguir la nueva infraestructura.