Aena contempla incluir la nueva torre de control del Aeropuerto de Menorca en su plan inversor tras reunirse con el Consell Insular

Aena se ha abierto por primera vez a estudiar e incluir la construcción de una nueva torre de control física para el Aeropuerto de Menorca dentro de su plan inversor estatal (DORA). Este posicionamiento se ha abordado de forma oficial durante la reunión institucional mantenida entre los representantes del operador aeroportuario y el presidente del Consell Insular de Menorca.

Un proyecto de mejora integral para el recinto aeroportuario

Durante el encuentro, Aena ha trasladado a la institución insular los detalles de su plan de inversiones global. El gestor ha señalado que las actuaciones previstas se centran en un proyecto de modernización integral enfocado en mejorar el confort de los pasajeros —especialmente de los residentes menorquines— y optimizar las instalaciones del aeródromo.

En este contexto, la compañía ha contemplado la posibilidad de encajar la demanda de la nueva torre de control dentro de este plan específico para el aeropuerto menorquín, atendiendo a las valoraciones técnicas y a las necesidades operativas de la infraestructura.

El anuncio ha generado diversas reacciones en el ámbito insular:

CCOO ha valorado positivamente el movimiento como un punto de inflexión importante, aunque recuerda que es necesario que el compromiso se materialice formalmente en los documentos de inversión y se refuercen tanto las plantillas de controladores como los equipos de mantenimiento.

Desde el Consell Insular (PP) y formaciones como el PSOE de Menorca se ha celebrado que se encauce una solución a una demanda histórica unánime, insistiendo en la necesidad de que los anuncios se traduzcan con la máxima celeridad en plazos y proyectos ejecutivos concretos.

Este giro en la planificación de Aena llega tras una década de tensiones marcadas por la decisión adoptada en 2019 de descartar la torre física presencial que se había prometido en febrero de aquel año para sustituirla por un modelo de torre remota, que no funcionó.



