Yoann Blanc (AJE Balears): «Que no nos utilicen ni desde la izquierda ni desde la derecha: queremos crear empleo»

El presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Baleares, Yoann Blanc Alonso, pide a los partidos políticos que dejen de utilizar a las empresas como instrumento de confrontación. «Sin empresas, sin innovación y sin emprendimiento, no vamos a tener futuro como país», ha defendido en una entrevista en 'Más de uno Mallorca', en Onda Cero.

Blanc reivindica el papel de quienes ponen en marcha proyectos, asumen riesgos y crean puestos de trabajo, y reclama una mayor simplificación burocrática y fiscal. «Nosotros queremos trabajar, queremos crear empleo y queremos ser felices con los proyectos que creamos desde cero», ha señalado. "No hay nada más bonito que crear de la nada", defiende el emprendimiento, a pesar de las adversidades.

La inteligencia artificial, una oportunidad desaprovechada

Como cofundador de una empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial, Blanc advierte de que la velocidad de desarrollo de esta tecnología contrasta con su lenta incorporación al tejido empresarial. «Las empresas no se lo están tomando en serio», afirma, y alerta de que la falta de inversión puede abrir una brecha de competitividad respecto a otros territorios.

El empresario cuestiona que se considere implantación de IA el simple uso de herramientas para tareas puntuales, como mejorar un correo electrónico. A su juicio, las compañías deben empezar con proyectos concretos, aprender y comprobar su utilidad para después ampliar la inversión.

Además, Blanc cuestiona la reciente estadística del Instituto Nacional de Estadística que asegura que el 30% de las empresas de Baleares han implementado ya la IA en su día a día. "No llega ni al 5%", reflexiona el presidente de AJE Balears sobre el uso real de la IA en el tejido empresarial balear que aún así "se sitúa en la media nacional".

También reclama más conexión entre universidad y empresa, así como una apuesta más decidida por la innovación en Baleares. La dificultad para encontrar perfiles especializados es otro de los problemas que señala: explica que su empresa recibe entre 30 y 40 currículums cuando publica una vacante en Mallorca, frente a los 300 o 400 que puede recibir desde Barcelona.

Una brecha de género que persiste "y seguirá"

El presidente de AJE Balears, Yoann Blanc Alonso, alerta de las desigualdades en el emprendimiento. Según los datos que cita en la entrevista, la edad media para emprender se sitúa en los 48 años en las mujeres y en los 39 en los hombres. A su juicio, las dificultades de conciliación y la decisión de formar una familia siguen condicionando especialmente las oportunidades de las mujeres.

Por ello, la asociación impulsa una propuesta para equiparar los derechos de autónomos y trabajadores, con el objetivo de facilitar la conciliación. «Emprender ya es lo suficientemente difícil como para que además tengamos que pensar si elegimos entre nuestra familia o la empresa», concluye. AJE Balears quiere impulsar una ley autonómica de conciliación para empresas y autónomos que después quiere llevan al Congreso de los Diputados.