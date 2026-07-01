Vuelve a abrir el Belén de la Sang: la restauración recupera piezas de hasta siete siglos de antigüedad.

El Belén de la Sang de Palma vuelve a lucir completamente restaurado después de más de una década de trabajos. A partir de ahora podrá visitarse durante todo el año en el Santuari de la Sang, permitiendo contemplar uno de los belenes napolitanos más antiguos de Europa. La intervención ha permitido recuperar más de una treintena de piezas, datadas entre los siglos XIV y XVIII.

Como novedad, los visitantes podrán volver a encender cirios, aunque en esta ocasión serán ecológicos para evitar el deterioro del conjunto, que "se ha ido completando a lo largo de su historia". Así lo ha explicado en la presentación este miércoles la restauradora y coordinadora del proyecto, Luisa García: "Este belén tiene un valor devocional o litúrgico muy importante". Además, ha añadido que "las figuras de mayor calidad son la Virgen y San José, que son también las más antiguas".

La primera fase de la restauración se presentó a finales de 2025 y este miércoles se ha dado a conocer el resultado definitivo de un belén declarado Bien de Interés Cultural por el Consell de Mallorca. Los trabajos han supuesto una inversión de 400.000 euros, según ha destacado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmès.

El Belén de la Sang abrirá de nuevo al público este domingo, coincidiendo con la celebración del Día de la Sang.