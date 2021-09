Con la vuelta al cole, vuelven los problemas de espalda. ¿Quieres saber cómo evitarlos?

Tiendas BED'S colabora con la Escuela Española de la Espalda en la prevención de dolencias en la espalda. Cuidar nuestra salud y bienestar es fundamental para prevenir enfermedades. Con la 'vuelta al cole', muchos niños sufrirán el sobrepeso de las mochilas, las malas posturas o la falta de ejercicio.

Es por ello, que los expertos recomiendan seguir algunos consejos básicos. El director de la EEDE, el doctor Mario Gestoso, especifica en el programa MÁS DE UNO MALLORCA de Onda Cero algunas de las recomendaciones básicas para evitar molestias y enfermedades, admitiendo que el equipo de descanso es clave en el cuidado de nuestra salud y bienestar.

La campaña escolar 2021-2022 "Escucha a tu madre, a tu profesora: Cuida tu espalda" de la Escuela Española de la Espalda vuelve para recordarnos que la pandemia del coronavirus no debería ser nuestra única preocupación con el arranque del curso escolar. También, según recuerda también en Onda Cero el director de Tiendas BED'S en Baleares, Toni Molina, "es importante cambiar nuestro colchón cada 10 años y la almohada, cada 3". Un equipo de descanso "viejo" es igualmente dañino para nuestra salud.

Las dolencias de espalda son excepcionales antes de los 8 años, pero su frecuencia aumenta a partir de los 10. En España, el 51% de los chicos y el 69% de las chicas entre 13 y 15 años ya han padecido estas dolencias, según datos de la Escuela Española de la Espalda. Y es a partir de los 15 cuando su frecuencia es similar a la de los adultos.

Los padres en sus casas y los profesores en los colegios, como educadores, tienen un papel fundamental para dar ejemplo y transmitir información y consejos a los escolares, y éstos deben tratar de escuchar y aplicar lo que les enseñan; ello redundará en mejorar su salud hoy y la del mañana, según asegura el doctor Mario Gestoso.

La falta de actividad física y ejercicio durante la pandemia covid-19 ha aumentado la recaída en estas dolencias. A continuación damos algunas normas con la EEDE para cuidar la espalda.

10 CONSEJOS PARA CUIDAR LA ESPALDA:

1. Mantente activo y evita estar todo el día sentado delante de la TV, móvil, ordenador o videojuegos.

2. Haz ejercicio o deporte habitualmente; la natación, correr o ir en bici te pondrán en buena forma física. Los ejercicios de gimnasio pueden además hacer que la musculatura de tu espalda sea potente, resistente y flexible. Cualquier ejercicio o deporte es mejor que ninguno.

3. Calienta tus músculos antes de hacer ejercicio y estíralos al terminar. Si compites en algún deporte, sigue los consejos de tu entrenador para evitar tener problemas de espalda.

4. Cuando tengas que estar sentado, hazlo lo más atrás posible en la silla pegando la espalda recta al respaldo.

5. Cuando uses el ordenador, coloca la pantalla frente a tus ojos y a la altura de tu cabeza.

6. Si la espalda te molesta en la cama, díselo a tus padres. Usa un colchón de firmeza intermedia y que no tenga más de 10 años de antigüedad.

7. Para transportar el material escolar:

- intenta transportar el menor peso posible y deja en casa (o en las taquillas del colegio o instituto), todo aquello que no vayas a necesitar.

- utiliza un transporte con ruedas y de altura regulable.

usa una mochila de tirantes anchos y pásalos por ambos hombros. Lleva la mochila tan pegada al cuerpo como puedas y relativamente baja (en la zona lumbar o entre las caderas, justo por encima de las nalgas).

- Evita llevar más del 10% de tu propio peso.

8. Fumar perjudica tu salud general, y también aumenta el riesgo de que te duela la espalda.

9. Si te duele la espalda, díselo a tus padres y consultad al médico para tomar las medidas necesarias.

10. Si te duele la espalda, no te derrumbes. Es muy probable que no tengas nada grave y sólo se deba a que tus músculos no están trabajando bien. Evita el reposo innecesario, lleva una vida lo más normal posible y mantente tan activo como puedas para que vuelvan a funcionar correctamente.