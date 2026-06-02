Máximo Huerta: "La mentira es a veces el mayor gesto de amor cuando cuidas a alguien con Alzheimer"

Máximo Huerta regresa a la literatura con Mamá está dormida, publicada por Planeta, una novela que nace de su propia experiencia conviviendo con la enfermedad de su madre. La historia sigue a Federico, un hijo que emprende un viaje en autocaravana junto a Aurora, su madre, que empieza a perder la memoria, mientras intenta desentrañar un secreto familiar escondido entre recuerdos borrosos y silencios de toda una vida.

En una entrevista en Onda Cero Mallorca, Huerta ha reflexionado sobre el papel de la mentira cuando se cuida a alguien con Alzheimer. "La mentira me parece que es a veces el mayor gesto de amor. Mentir ayuda mucho", ha afirmado, y ha explicado que cuando su madre le decía que hoy era Navidad o le preguntaba por un hermano que no existe, la única opción válida era seguirle el juego. "Esa partida la tienes que perder y jugar a favor de la mentira del otro", ha añadido.

El escritor ha hablado también de la dureza que supone ser cuidador. "Es asfixiante, es agotador. Hay días que lo puedes, hay días que te arrepientes, hay días en los que te vas a la cama enfadado", ha reconocido, señalando que detrás de esos momentos de hartazgo siempre hay amor. "Cuando me rebelo y me enfado es porque me gustaría corregirla, pero no puedes", ha dicho.

La novela tiene además una capa histórica que Huerta ha preferido no desvelar en detalle y es precisamente ahí donde desemboca toda la trama. "Es el pilar fundamental de la novela, pero me gusta que se lo encuentre el lector", ha explicado.

Huerta también ha aprovechado la entrevista para reivindicar la lectura frente al consumo compulsivo de contenido en el móvil. "Leer es entrar en otro espacio, con otras voces, con otros personajes. Pero leer te permite cuidarte mucho mejor, mucho más", ha concluido.