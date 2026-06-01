Cap Vermell Grand Hotel celebra diez años como referente del turismo de lujo en Mallorca

Cap Vermell Grand Hotelk, cumple una década consolidado como uno de los establecimientos hoteleros de mayor prestigio del Mediterráneo. El hotel lo celebró el pasado fin de semana con una gala de aniversario bajo el lema 'Best is yet to come', que reunió a representantes institucionales, empresarios, clientes y colaboradores en una velada que combinó gastronomía de alto nivel, música en directo y reconocimientos al equipo humano que ha sostenido el proyecto durante estos diez años.

El acto contó con la presencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens, el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, y la teniente de alcalde de Capdepera, Mireia Ferrer, quienes coincidieron en destacar el papel del resort como ejemplo de un modelo turístico basado en la calidad y no en el volumen. Prohens subrayó que "el turismo del futuro pasa por mejorar, no por crecer", y valoró la trayectoria del hotel como muestra de que es posible construir un proyecto de lujo sin renunciar a la autenticidad ni al vínculo con el territorio.

Un modelo que trasciende el alojamiento

El CEO del grupo, Toni Mir, aprovechó la celebración para hacer balance de una década en la que Cap Vermell ha evolucionado desde un hotel de lujo convencional hacia una propuesta experiencial que integra gastronomía, bienestar y servicio personalizado. "Hoy el verdadero lujo tiene mucho más que ver con el tiempo, la privacidad, la calma y la autenticidad. A veces el mayor lujo no es lo que se ve, es cómo te hacen sentir", reflexionó durante su intervención.

En ese sentido, el resort alberga el restaurante VORO, dirigido por Álvaro Salazar y único establecimiento de Baleares con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Uno de sus platos, el ramallet y mahonés, figura entre los once mejores del mundo según la Guía Michelin. Precisamente la gastronomía fue el hilo conductor de la gala: la cena recorrió los distintos conceptos culinarios del resort, desde el atún con ajoblanco del restaurante Bravo hasta los petit fours de VORO, pasando por una paletilla de cordero firmada por Villa Sofia.

Reconocimientos internacionales y mirada al futuro

A lo largo de estos diez años, Cap Vermell Grand Hotel ha obtenido la Llave Michelin y el premio Prix Versailles de arquitectura, promovido por la UNESCO. El grupo mantiene ahora su apuesta por seguir reforzando áreas como el bienestar, la gastronomía y la cultura de servicio, con la vista puesta en lo que Mir definió como "el nuevo paradigma internacional del lujo consciente y experiencial", en el que Mallorca, a su juicio, tiene una oportunidad de liderazgo.

La velada cerró con una actuación de DJ Toni Marqués, tras un espectáculo musical integrado en la propia cena que incluyó un trío de jazz y el espectáculo DIVAS.