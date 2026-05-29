Alcampo Mallorca se vuelca con la carrera solidaria Ponle Freno: Sentimos la carrera como propia

Alcampo Mallorca se convierte este sábado en uno de los grandes protagonistas de la carrera solidaria Ponle Freno, impulsada por Atresmedia, que se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en el Parc de la Mar. El centro comercial no solo actúa como patrocinador y sede de recogida de dorsales, sino que participa con su propio equipo de treinta trabajadores en la prueba. Así lo ha destacado Eduardo Navarro, director de Alcampo Mallorca, en el programa especial de Más de Uno Mallorca desde el centro comercial: "Fíjate si participamos que hasta tenemos un equipo de corredores y trabajadores de Alcampo."

La recogida de dorsales puede realizarse este viernes de cinco a ocho de la tarde en el propio centro comercial, o bien mañana sábado por la mañana. Las últimas inscripciones están disponibles en ponlefreno.com. La prueba, que ya es un clásico del circuito nacional con presencia también en Madrid, Valencia y Bilbao, espera reunir a unas 1.500 personas que recorrerán cinco o diez kilómetros por la fachada marítima de Palma. Toda la recaudación irá al proyecto Neurodrive del Hospital Sant Joan de Déu.

Más allá de su implicación en la carrera, Alcampo Mallorca también ha presentado esta semana su campaña de aniversario El Partido del Ahorro, vigente del 2 al 15 de junio y cargada de ofertas pensadas para seguir el Mundial de Fútbol, desde televisores de 65 pulgadas a 399 euros hasta productos frescos y novedades de panadería elaboradas desde cero en el propio centro, como el pan con chorizo o el pan de centeno con pasas y nueces.