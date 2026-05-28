Prohens en Onda Cero: "Lo de AENA es un insulto y el cartel del Aeropuerto de Palma es inaceptable"

En el día en el que se cumplen tres años de las elecciones autonómicas que le dieron la victoria a Marga Prohens (PP), la actual presidenta del Govern, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero para hacer balance y, sobre todo, hablar de futuro. Prohens da por iniciada la campaña electoral. Así lo ha asegurado este jueves en una entrevista concedida al programa 'Illes Balears en la Onda', con Patricia Segura y Elka Dimitrova.

La presidenta balear ha cargado duramente contra AENA y el Gobierno central por la gestión de los aeropuertos de las islas, especialmente el de Palma. “Lo de AENA es un insulto constante a esta comunidad”, ha afirmado, criticando el estado de las instalaciones y la falta de participación del Govern en las decisiones estratégicas. Prohens ha defendido la cogestión aeroportuaria para que Baleares tenga “voz propia” en cuestiones como la ampliación del aeropuerto de Ibiza o la planificación del tráfico aéreo.

En materia turística, ha insistido en que Baleares ya aplica políticas de “contención” y crecimiento cero de plazas turísticas, además de haber limitado los nuevos alquileres turísticos en edificios plurifamiliares. También ha destacado el acuerdo alcanzado con las navieras para reducir la llegada de cruceristas a Palma.

ELECCIONES

Además, la presidenta del Govern balear y líder del PP en las islas ha defendido este jueves la estabilidad de su Ejecutivo pese a gobernar en minoría y ha asegurado que el Partido Popular ya ha activado una nueva etapa “pegada a la calle” y enfocada a las próximas elecciones autonómicas.

En una entrevista en Onda Cero Baleares, Prohens ha reivindicado su reciente reelección al frente del PP balear con más del 99% de los votos en el congreso celebrado el pasado fin de semana en Mallorca, un respaldo que ha interpretado como una muestra de fortaleza interna y de “partido vivo”. La dirigente popular ha anunciado que el nuevo comité de dirección del PP balear estará orientado “claramente” al ciclo electoral que se aproxima. “Hoy empieza la campaña electoral”, ha afirmado Prohens, quien ha explicado que el nuevo equipo estará centrado en preparar propuestas, candidaturas y estrategia política para los próximos comicios.

Aunque ha descartado un adelanto electoral en Baleares, la presidenta ha defendido que su Govern “sigue gobernando” y ha recordado que todas las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo han sido aprobadas en el Parlament, pese a depender de acuerdos con Vox y otros grupos de la oposición. También ha defendido su negativa a renunciar a determinadas “líneas rojas” para garantizar la aprobación de presupuestos, especialmente en materia lingüística y educativa.

VIVIENDA

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el acceso a la vivienda. Prohens ha asegurado que su Ejecutivo heredó una “emergencia habitacional” y ha defendido las medidas fiscales y urbanísticas impulsadas por el Govern.

Según ha explicado, más de 5.000 jóvenes han accedido ya a su primera vivienda sin pagar impuesto autonómico y actualmente hay cerca de 9.000 viviendas a precio limitado en diferentes fases de tramitación. La presidenta también ha defendido la prioridad para residentes de larga duración en el acceso a vivienda pública. “Las viviendas públicas deben ser para las familias y trabajadores que llevan años contribuyendo en estas islas”, ha señalado.