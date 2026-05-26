Detenida una mujer por matar a su suegra de 73 años en Pere Garau

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente matar a su suegra de 73 años en un domicilio del barrio palmesano de Pere Garau.

Los hechos, según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, han sucedido entre las 16.30 y las 17.00 horas de este lunes en una vivienda ubicada en el número 17 de la calle Benito Pons i Fàbregues.

Ha sido el hijo de la víctima quien, tras hallar el cuerpo sin vida en el interior de la vivienda, ha alertado a los servicios de emergencias y a los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Los primeros en llegar al lugar han sido varios agentes de la Policía Local de Palma, quienes han interceptado a la sospechosa, una mujer de 36 años, cuando trataba de huir del lugar y todavía se encontraba cerca del portal del edificio.

La Policía Nacional la ha detenido como supuesta autora de un delito de homicidio y tiene previsto tomarle declaración próximamente. Los agentes del Grupo de Homicidios han asumido la investigación y, además de recabar vestigios en la zona, han tomado declaración a varios testigos.

La víctima y su nuera convivía en el piso en el que han sucedido los hechos. La principal hipótesis que barajan los investigadores, aunque no se descartan otras posibilidades, es que en el transcurso de una discusión la arrestada le haya propinado varios golpes que le han acabado por causar la muerte.

La comitiva judicial ya han procedido al levantamiento del cadáver, que presentaba múltiples hematomas, y lo han trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde los forenses le practicarán la correspondiente autopsia.