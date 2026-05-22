El barrio palmesano El Terreno contará con un nuevo hotel boutique con su restaurante como proragonista

El próximo 11 de junio a las 10.30h Piñero inaugurará de forma oficial el nuevo Terreno Barrio Hotel, un "restaurante hotel" que quiere atraer a residentes y visitantes con la implicación de los vecinos. Será un momento muy especial para toda la familia Piñero cuya segunda generación prácticamente creció en el barrio palmesano El Terreno.

Según nos cuentan hoy nuestros invitados, Nabil Aguilera, Director del Hotel, Gabriel Conti, Chef del restaurante 'Destape', el establecimiento será "más que un hotel". Terreno Barrio Hotel nace con la voluntad de integrarse en el barrio que lo acoge, recuperar su esencia cultural y convertirse en un espacio abierto a la comunidad local y a quienes visitan la isla en busca de una experiencia auténtica y vibrante con gastronomía, exposiciones, mucha cultura y artistas locales.

Así será el primer hotel urbano de la compañía que hoy nos descubren sus responsables directos en el programa de viajes de Onda Cero Illes Balears 'Gente Viajera Baleares'. Además, el impacto que busca generar en uno de los barrios más emblemáticos de Palma es positivo para su entorno y socialmente activo para los vecinos que tendrán un descuento en su oferta hostelera.