Hallados en Mallorca dos tiburones muertos con graves heridas compatibles con interacción pesquera

Este martes, 19 de mayo, el equipo de la Fundación Palma Aquarium ha atendido el hallazgo de dos ejemplares de tiburón cañabota Hexanchus griseus en aguas situadas entre Illetes y Cala Nova, en Mallorca. Ambos animales presentaban graves heridas lacerativas compatibles con una posible interacción con artes de pesca, según Palma Aquarium

El aviso fue dado por un particular que llamó al Servicio del 112 alrededor de las 11:30 horas, tras detectar la presencia de un animal flotando en el mar. Durante el desplazamiento del equipo de rescate, la Guardia Civil comunicó haber localizado al ejemplar y se ofreció a remolcarlo hasta la zona. Finalmente, con la colaboración del puerto de Cala Nova, el equipo de la Fundación se encontró con dos animales.

Se trata de dos hembras adultas y en buena condición corporal. Ambos ejemplares presentaban heridas severas en la región dorsal que seccionaban la médula espinal, provocando la muerte de los animales. Ambos animales se encontraban en estado de conservación fresco.

Las características de las heridas, causadas por objetos cortantes y realizadas de forma intencionada, evidencian una interacción humana compatible con actividad pesquera. Las interacciones entre algunos pescadores y ejemplares de Hexanchus griseus no son infrecuentes en el Mediterráneo. Debido a su gran tamaño y fuerza, estos tiburones pueden quedar enganchados accidentalmente en palangres u otras artes de pesca, causando daños en los aparejos, pérdida de capturas y riesgos para la seguridad de las tripulaciones, según reza el comunicado de la Fundación Palma Aquarium.

El tiburón cañabota es una especie de gran tamaño y hábitos profundos, considerada una de las especies de tiburón más primitivas que existen actualmente. Aunque suele habitar a cientos de metros de profundidad, en determinadas épocas puede acercarse a aguas menos profundas, aumentando así la probabilidad de interacción con actividades humanas.

Los ejemplares fueron trasladados a Palma Aquarium, donde se realizarán toma de muestras y estudios científicos para ampliar el conocimiento sobre las poblaciones de tiburones del mar Balear y las amenazas a las que se enfrentan. Es importante subrayar que la gran mayoría de los pescadores desarrollan su actividad de forma responsable, según recuerda Palma Aquarium. No obstante, estos hallazgos evidencian la necesidad de colaboración entre pescadores, científicos, administraciones y organizaciones para encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad pesquera con la conservación de especies.

ÉSTE ES EL COMUNICADO DE LA FUNDACIÓN MARILLES PIDE ACTUAR CONTRA LA PESCA DE ARRASTRE: Marilles demana a la flota d’arrossegament que acabi amb les morts de tauró boca dolça a les Balears

La Fundació Marilles demana a la flota pesquera balear, i en particular a la d’arrossegament, que posi fi a les morts de tauró boca dolça capturats accidentalment. Les males pràctiques d’uns pocs no haurien de perjudicar la reputació de tot un sector que està demostrant que és possible pescar i guanyar més sortint a feinejar menys dies.

La boca dolça (Hexanchus griseus) és un tauró comú a les aigües balears. Viu a grans profunditats i és carronyaire; habitualment s’alimenta d’altres animals ja morts. La principal causa de mortalitat és la interacció amb la pesca d’arrossegament en fons de talús, que el captura accidentalment amb certa freqüència, tot i que no es disposa de dades reals.

Malauradament, encara hi ha una minoria de pescadors que, en lloc d’alliberar aquest tauró —i s’entén que l’operació pot ser difícil i complexa— decideixen matar l’animal una vegada és a bord. Generalment amb un tall al clatell o a l’espina dorsal, que són les ferides més freqüents que s’han trobat en aquests animals quan arriben varats a la costa. Aquest és el cas de les dues boques dolces trobades ahir a Cala Nova, però també d’altres casos com els de Can Pere Antoni (agost de 2025), Port Portals (2019) o el Molinar (2016).

Cada vegada que apareix un tauró varat amb una destralada o un tall al clatell o a l’espina dorsal, es devaluen tots els esforços que la flota balear està fent per millorar la conservació dels recursos marins, ja sigui reduint dies de pesca o donant suport a la creació de reserves marines. També es devaluen els esforços que es fan per crear i enfortir marques de producte pesquer local, de qualitat i de proximitat, que a mesura que evolucionin també haurien d’incloure bones pràctiques.

Acabar amb les males praxis d’una minoria que perjudiquen la reputació d’un sector que compleix. És a les mans de la flota balear aconseguir que les boques dolces del 19 de maig de 2026 siguin les darreres executades a bord d’una embarcació balear.

Les administracions públiques han de facilitar i afavorir la implementació de sistemes i protocols per evitar la captura accidental d’aquestes espècies i facilitar-ne l’alliberament posterior. També han d’incentivar la recollida de dades sobre captures accidentals de taurons i rajades per poder dissenyar mesures que en millorin la conservació.