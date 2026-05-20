Prohens carga contra Sánchez por su "complicidad" con Zapatero: "Hoy no era un día para respaldarlo"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reprobado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras su respaldo público este miércoles en el Congreso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales en la causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Prohens ha sido contundente: "Hoy es un día para que el Gobierno y el PSOE den explicaciones, no para que Sánchez respalde a Zapatero". La presidenta balear ha calificado la actitud del jefe del Ejecutivo de "complicidad que debería explicarse" y ha recordado que fue el propio Consejo de Ministros quien aprobó el rescate de Plus Ultra, por lo que "la investigación apunta directamente al Gobierno de España".

Prohens ha pedido también explicaciones al PSIB, que "tenía hasta hace poco a Zapatero como su referente ideológico y su líder casi espiritual", y ha lanzado una frase especialmente dura: "El Partido Socialista, mientras blanqueaba la dictadura de Maduro, parece ser que también blanqueaba dinero". Ha calificado la jornada de "mal día para la democracia y los demócratas"