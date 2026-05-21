Luz Casal: "Me preocupa la injusticia, la mentira y la gente frágil"

Luz Casal presenta en gira su nuevo disco ‘Me voy a permitir’, el trabajo más ecléctico e inclasificable de su carrera, donde se concede el antojo de mostrar diez caras, tantas como canciones: diez actitudes, diez miradas, diez formas de entender el mundo.

Se mueve con la libertad de quien ya no tiene que demostrar nada. Enseña sus cartas como dama de la chanson francesa y voz contemporánea del cancionero latinoamericano. Como cronista de lo cotidiano y rockera que jamás colgó los pantalones de cuero. Ya lo advirtió Pablo Guerrero: Luz puede acariciar como la seda o desgarrar como los colmillos de un animal herido. Capaz de cantar desde el despecho o la esperanza, canalla o luminosa, libérrima siempre.

Este nuevo espectáculo es un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas.

Ajena a la pirotecnia y los artificios, se permite no seguir más señales que las de su propio instinto, una libertad que le ha brindado la admiración del público, el respeto de la crítica y la complicidad de sus colegas, un triple reconocimiento que se produce en contadas ocasiones.

Hoy la cantante y compositora Luz Casal presenta su disco en los micrófonos de Onda Cero Mallorca, antes de llegar este viernes con su última gira al auditórium de Palma. Hablamos de su nuevo disco ‘Me voy a permitir’ y de lo que le "preocupa" en el mundo: la injusticia, la mentira y la gente frágil.