Magaluf culmina su transformación con la inauguración del Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Julià

Calvià ha dado por completada la reconversión de Magaluf con la inauguración de la segunda fase de su Paseo Marítimo, bautizado con el nombre de Gabriel Escarrer Julià, fundador del Grupo Meliá y artífice de la transformación del destino. Los últimos 300 metros lineales, financiados con 3 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible, incorporan playa renaturalizada con plantas autóctonas, agua regenerada y duchas con agua salada, cerrando así una apuesta público-privada que ha cambiado radicalmente la imagen del municipio.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado que la transformación ha sido posible gracias a la alineación entre administraciones y empresarios: "Las infraestructuras debían adecuarse al nivel de las grandes inversiones que habían hecho los empresarios. Absolutamente todos hemos decidido alinearnos y apostar por Magaluf, y esa transformación está hecha".

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido el modelo de colaboración público-privada como la única manera de avanzar y ha recordado que el programa Illes en Transformación supone 4.000 millones de euros de inversión pública en toda la comunidad, de los cuales 22,8 millones corresponden a Calvià en esta legislatura. Prohens ha destacado que Baleares se ha convertido en un referente europeo del nuevo turismo: "Todo el mundo mira las Illes Balears, mira cómo se están transformando las cosas. Tenemos que seguir porque estamos en el buen camino".

El conseller de Turisme, Jaume Bauzà, ha destacado la mejora en la gestión del ITS, con el 90% de los proyectos de la legislatura ya licitados, y ha recordado que el impuesto también financia medidas para combatir conductas que dañan la imagen del destino.

Los resultados de la transformación ya son tangibles. El CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, ha asegurado que la desestacionalización es una realidad: "Como empresario puedo asegurar que es un orgullo generar puestos de trabajo nueve o diez meses, algo que hace cuatro o cinco años apenas eran cinco o seis. Con grupos, convenciones, festivales literarios y musicales, Magaluf va a tener el mejor año de su historia".

El próximo 27 de junio, el nuevo Paseo Marítimo Gabriel Escarrer Julià acogerá un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Baleares con un espectáculo de 300 drones, como gran fiesta de celebración de la transformación del destino.