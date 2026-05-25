Las pernoctaciones hoteleras en Baleares ascienden un 3,8% en abril

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Baleares subieron un 3,8% en abril en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 3,7 millones y encadena dos meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 7,12% más de turistas en abril que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 848.250 viajeros.

Por nacionalidad, 132.397 eran residentes en España, el 15,61%, mientras que 715.854 (84,39%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 15,6% y los extranjeros aumentaron un 5,7%.

Del total de pernoctaciones en Baleares, 402.643 las realizaron residentes en España (un 10,66%), mientras que 3,3 millones (89,34%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 113,5 euros, lo que representa una subida del 1% interanual. En general, los precios bajaron un -0,43% respecto al año anterior en Baleares.

En total, en Baleares se alcanzó en abril una ocupación del 65,8% y el sector hotelero empleó a 36.076 personas (un incremento del 8% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 68,67%, seguida de Baleares (65,8%) y Madrid (63,31%), mientras que en el lado contrario se situaron Asturias, (38,04%), Castilla - La Mancha (39,97%) y Cantabria (40,38%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (18,77%) en abril junto a Andalucía (17,86%) y Cataluña (17,19%).