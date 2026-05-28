La acusada de matar a su suegra en Palma forcejeó con la víctima y le propinó varios golpes

La investigación de la Policía Nacional apunta a que la mujer detenida por supuestamente matar a su suegra el pasado lunes en el barrio palmesano de Pere Garau se dirigió a la habitación de la víctima, donde tuvo lugar un forcejeo y la anciana, de 73 años, sufrió varios traumatismos. Los agentes del Grupo de Homicidios siguen pendientes del resultado de la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Los hechos ocurrieron el lunes sobre las 16.30 horas en el domicilio en el que convivían ambas mujeres. Tras la supuesta agresión, la acusada permaneció en la vivienda hasta que llegó el hijo de la fallecida, que encontró el cuerpo sin vida y avisó a los servicios de emergencias. Fue un familiar quien localizó después a la sospechosa en un bar cercano tomando un café y alertó a la Policía. La investigación ha constatado que existía una mala relación entre la presunta autora, su pareja y la víctima.

El martes, la detenida acudió escoltada al domicilio para realizar una reconstrucción de los hechos, en la que aseguró a los investigadores que había actuado en defensa propia. Al día siguiente, miércoles, fue ingresada en el Hospital Son Espases por prescripción psiquiátrica, aunque fuentes cercanas al caso señalan que en principio no se cree que padezca ningún trastorno.

Este jueves por la tarde la Policía Nacional dará traslado del atestado al juzgado, que deberá decidir cómo proceder. Dado que la mujer permanece ingresada, el juez podría acudir al hospital en persona para tomar declaración, optar por una declaración telemática, o bien ordenar medidas cautelares directamente a partir de las diligencias policiales.