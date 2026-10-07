Sandro Albaladejo (Carmina): “Seguimos haciendo los zapatos como nos enseñaron nuestros abuelos”

Carmina Shoemaker sigue llevando la tradición zapatera de Mallorca al mundo después de cinco generaciones. La firma, fundada en Inca en 1866, mantiene su fábrica en la isla y combina la fabricación artesanal con una creciente presencia internacional. Así lo ha explicado en 'Illes Balears en la Onda' de Onda Cero su director comercial y bisnieto de su fundador, Sandro Albaladejo.

“Es un orgullo representar y pertenecer a la familia industrial que comenzó en 1866 aquí en Inca y, a la vez, una gran responsabilidad”, ha señalado. La empresa llegó a contar con el conocido modelo 1330, un mocasín que se convirtió en uno de los zapatos más populares entre los jóvenes en los años 80. Actualmente, cada par de zapatos puede pasar por más de 60 manos durante su fabricación. Aunque la compañía ha incorporado tecnología para facilitar determinados procesos, mantiene buena parte de los métodos tradicionales.

Uno de los principales retos es precisamente encontrar y formar nuevos artesanos. El crecimiento de las ventas internacionales y del negocio online está aumentando la demanda, pero la capacidad de producción sigue condicionada por la dificultad para encontrar trabajadores especializados.

Carmina cuenta ya con tiendas en ciudades como París, Nueva York, Londres y Tokio, y vende sus productos en más de un centenar de países. El objetivo, según Albaladejo, es seguir creciendo internacionalmente para poder mantener la fabricación en Mallorca. “Estamos dándole a la marca un empaque internacional que nos va a facilitar seguir produciendo en Mallorca”, ha explicado.

Una apuesta por la artesanía y por un producto pensado para durar frente al modelo de la 'fast fashion', con la mirada puesta en seguir llevando de Mallorca al mundo una tradición industrial con más de un siglo de historia.