Rodrigo Fitaroni (MarSenses): “Mallorca no es un decorado del turismo, es una sociedad viva”

Rodrigo Fitaroni llegó a MarSenses Hotels & Homes como camarero y actualmente ocupa la dirección general de la compañía. En una entrevista en Onda Cero, ha defendido la necesidad de replantear el modelo turístico y laboral de Baleares, apostando por situar a las personas en el centro. La empresa ha reducido la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y ha extendido progresivamente esta medida a departamentos especialmente exigentes, como pisos y cocinas.

Fitaroni asegura que esta política ha contribuido a mejorar tanto la satisfacción de los trabajadores como la de los clientes. Según los datos aportados por la compañía, la satisfacción de los empleados alcanza actualmente el 95%, mientras que la de los clientes se sitúa en el 92%. “Somos una industria de servicios y lo que yo vendo, más que una cama, es servicio”, ha señalado, defendiendo que mejorar las condiciones laborales no es una cuestión de “buenismo”, sino una estrategia empresarial.

El responsable de MarSenses también ha abordado el problema de la vivienda en Mallorca. Aunque asegura que la compañía no tiene actualmente dificultades para completar sus equipos, considera que el acceso a la vivienda es un problema social que afecta al conjunto del territorio. “Mallorca no es un decorado del turismo. Mallorca está viva. Tiene su sociedad. Mis trabajadores son mis vecinos”, ha afirmado, reclamando una respuesta conjunta de administraciones, empresas y demás agentes implicados.

Movilizaciones contra la masificación turística

Fitaroni también ha defendido su participación en las movilizaciones contra la masificación turística. En su opinión, que un director general de una cadena hotelera participe en una protesta de este tipo no debería resultar extraño.“Cuando defiendo algo, defiendo desde la legitimidad también de lo que defiende mi equipo”, ha explicado, vinculando la gestión empresarial con la responsabilidad hacia los trabajadores y el territorio.

La diversidad es otra de las apuestas de la compañía. MarSenses está adherida a programas de la Federación Estatal LGTBI+ y Fitaroni ha reclamado una mayor implicación del sector turístico en la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+, migrantes y otros colectivos. “Mis equipos son equipos diversos”, ha señalado, defendiendo que las empresas deben ser coherentes entre lo que dicen y lo que hacen.

Respecto al futuro, MarSenses prevé seguir creciendo, aunque Fitaroni asegura que la expansión estará condicionada por criterios de sostenibilidad y regeneración del territorio. La compañía prevé cerrar esta temporada con una facturación de 34 millones de euros, frente a los 16,7 millones de 2021. “Parte de ese beneficio lo reinvertimos en la persona. Para mí no es un gasto”, ha concluido.