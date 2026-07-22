Salud advierte de los riesgos de lesiones oculares "irreversibles" durante el eclipse y reforzará la atención en los centros de salud

Desde el departamento han presentado este miércoles un protocolo y una estrategia de prevención con el objetivo de observar con la mayor seguridad el fenómeno el próximo 12 de agosto, poniendo especial énfasis en utilizar gafas homologadas, proteger a los menores de seis años de ver el eclipse y no visualizarlo a través del móvil.

Desde la conselleria han explicado además que no hay tratamiento para las lesiones oculares que puede provocar en tan sólo 30 segundos, y advierten que son difíciles de detectar porque, aseguran, pueden no molestar y no manifestarse hasta varias horas después de la exposición. Es por esto que la consellera de Salud, Manuela García, ha llamado a la responsabilidad de la ciudadanía.

Desde el Govern se han apoyado en los colegios de profesionales de la medicina y la oftalmología para este protocolo, y el servicio de Salut ha puesto a disposición vídeos divulgativos y una campaña para detectar gafas no homologadas, con la de que de momento han retirado ya 48 ejemplares.

Por otra parte, se reforzará también la atención asistencial para golpes de calor o deshidrataciones que puedan deberse a la meteorología y las aglomeraciones. En total 18 centros contarán con refuerzos de hasta 50 profesionales en atención primaria, hospitalización y el SAMU 061.

Toda la información sobre las medidas de seguridad para ver el eclipse se puede encontrar en la aplicación móvil y la página habilitada por el Govern ‘eclipsi segur’.