Una mujer herida tras colisionar un coche con el tren de Sóller

Los hechos, según ha informado la Policía Local de Palma, sucedieron sobre las 19.50 horas del domingo en la calle Son Hugo, junto a las piscinas municipales. El conductor del vehículo no respetó el semáforo en rojo e invadió la trayectoria del tren, lo que provocó la colisión.

Una de las ocupantes del turismo sufrió varias contusiones y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario para recibir asistencia. El conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia. El cuerpo municipal ha recordado la importancia de extremar precauciones en los cruces con vías de tren y de respetar las señales de tráfico. La prioridad, ha incidido, siempre es del tren.