La secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ya fue preguntada por Onda Cero Mallorca el pasado 23 de octubre sobre la posibilidad de que aparecieran informaciones comprometidas relacionadas con su entorno y los negocios inmobiliarios. La entrevista, realizada semanas antes de la publicación de 'El Debate', abordó expresamente el caso de la portavoz socialista Montse Mínguez, que había renunciado a sus responsabilidades políticas tras conocerse la actividad inmobiliaria de su pareja.

«Para que no haya sorpresas en un futuro, ¿no le van a encontrar ninguna pareja, ni gran tenedor inmobiliario, ni ningún testaferro por ahí de algún país raro a usted como candidata socialista en los meses que quedan para las elecciones?», le preguntó a Rosario Sánchez la periodista Elka Dimitrova al frente del programa 'Más de uno Mallorca'.

Sánchez no respondió directamente sobre la actividad empresarial o el patrimonio inmobiliario de su pareja. En su contestación, defendió que no se la encontraría vinculada a desahucios y puso como ejemplo a personas vulnerables que habían pasado por los micrófonos de Onda Cero y cuyo caso había acabado con consecuencias dramáticas.

«No me van a encontrar [...] desahuciando a nadie», fue el argumento central de su respuesta, en la que contrapuso su actuación y su discurso político a los casos de personas que habían perdido su vivienda.

La pregunta adquiere ahora una nueva dimensión después de que 'El Debate' publicara este lunes que la pareja de Rosario Sánchez es administrador único de Menefta 2000 SL, una sociedad dedicada al alquiler y la explotación de bienes inmuebles que figura como titular de al menos 40 fincas registrales en Andratx y el Puerto de Andratx.

Según la información publicada, el inventario incluye viviendas, aparcamientos, trasteros, un local comercial y terrenos rústicos. El número de fincas registrales no equivale, por tanto, al de viviendas. La documentación citada por el periódico atribuye la titularidad de esos inmuebles a la sociedad, no directamente a Rosario Sánchez.

La información vuelve a poner sobre la mesa la pregunta que Onda Cero ya formuló a la candidata socialista en octubre, en una entrevista en la que también defendió la intervención del mercado inmobiliario, la necesidad de frenar la especulación y su oposición a los grandes tenedores y los fondos buitre.