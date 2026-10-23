Rosario Sánchez: “Con este techo de gasto no les va a bastar el dinero para hacer lo que tienen que hacer en Baleares”

La candidata socialista a presidir el Govern critica que el límite de gasto para 2027, fijado en 7.160 millones de euros, no será suficiente para reforzar los servicios públicos y transformar el modelo económico, y acusa al Ejecutivo de Marga Prohens de no haber mejorado la situación de la vivienda.

La candidata del PSIB-PSOE a la presidencia del Govern balear, Rosario Sánchez, considera que el techo de gasto de 7.160 millones de euros para 2027, aprobado por el Ejecutivo autonómico y un 9,1% superior al del ejercicio anterior, no bastará para cubrir las necesidades de las Islas Baleares. En una entrevista en 'Más de uno Mallorca', en Onda Cero Mallorca, Sánchez ha advertido de que el incremento del gasto previsto no garantiza los recursos necesarios para mejorar los servicios públicos e impulsar la transformación del modelo económico.

“Con este techo de gasto no le va a dar para todo lo que se tiene que hacer en Baleares, en inversiones, en servicios públicos y en inversiones de transformación del modelo económico”, ha afirmado. La dirigente socialista atribuye la capacidad de aumentar el gasto a la buena situación económica, a las transferencias estatales y a las inversiones procedentes del Gobierno de España, entre ellas los fondos vinculados al factor de insularidad.

Sánchez ha señalado que Baleares necesita invertir especialmente en sanidad, educación, vivienda y en un modelo turístico que permita trasladar el crecimiento económico a una mejora de las condiciones de vida de los residentes. “Lo que es sostenible es trabajar con las luces largas para mejorar el modelo económico de las Islas Baleares y para mejorar el soporte que dan los servicios públicos a los que vivimos en las Islas Baleares”, ha defendido.

Vivienda: intervenir en el mercado y frenar la especulación

La candidata socialista sitúa el acceso a la vivienda como el principal eje de desigualdad en las Islas y reprocha al Govern que, tras tres años y medio de legislatura, la situación haya empeorado. Como ejemplo, ha señalado que, según los datos del Ibavi que ha citado en la entrevista, el alquiler medio habría pasado de 800 a 1.500 euros.

Sánchez defiende combinar la construcción de vivienda pública con medidas urgentes de intervención en el mercado. Entre sus propuestas figuran aplicar la ley estatal de vivienda para contener los precios en zonas tensionadas, combatir la especulación y evitar la proliferación de pisos turísticos ilegales.

“La vivienda tiene que ser para los residentes”, ha subrayado. También ha criticado la orientación de parte de la nueva construcción, al considerar que la oferta de viviendas de lujo no responde a las posibilidades económicas de buena parte de la población. “Mi hija no se va a comprar un piso de un millón de euros”, ha afirmado.

Aunque asegura ser partidaria de buscar consensos en las cuestiones que mejoren la vida de los ciudadanos, Sánchez ha marcado distancias con el modelo del Partido Popular, al que acusa de confiar excesivamente en el mercado. A su juicio, la respuesta a la crisis residencial debe combinar la intervención pública, medidas de emergencia y un aumento de la vivienda asequible. "Lo urgente es intervenir el mercado", señala Sánchez.