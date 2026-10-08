Rafael Dezcallar en Onda Cero Mallorca: “China sigue muy de cerca” las elecciones españolas

China seguirá con atención el escenario electoral español. Así lo asegura el diplomático y exembajador de España en China Rafael Dezcallar, que ha analizado en los micrófonos de Onda Cero Mallorca las relaciones entre Pekín, España y la Unión Europea, coincidiendo con el adelanto electoral planteado en España.

Dezcallar considera que “China considera muy importante la relación con España” y que, por tanto, el posible cambio de Gobierno en Madrid será seguido de cerca por las autoridades chinas. A su juicio, España debe mantener una relación pragmática con Pekín, pero sin alejarse de la estrategia común europea.

“Siempre hay que llevarse bien con China, es una gran potencia y es una fuente de oportunidades económicas, pero también de problemas económicos”, ha señalado el diplomático. En este sentido, considera fundamental que España permanezca dentro de las líneas generales de la política europea: “Solos, contra China, contra Estados Unidos, no podemos hacer nada y nos van a comer vivos”.

España ante el desafío comercial chino

La advertencia de Dezcallar llega en un momento de creciente tensión comercial entre China y Europa. El exembajador recuerda que la UE lleva años reclamando a Pekín mayor reciprocidad para las empresas europeas y cuestiona las prácticas comerciales chinas, especialmente los subsidios y el exceso de producción que termina llegando a los mercados europeos.

Uno de los sectores más sensibles es el automóvil. Dezcallar considera que los vehículos chinos son competitivos, pero advierte de que muchas empresas están vendiendo con fuertes subvenciones y a pérdidas. Europa, sostiene, debe proteger una industria estratégica y evitar repetir el escenario ocurrido hace años con los paneles solares. También reclama que las inversiones chinas en Europa incorporen transferencia de tecnología y no se limiten a crear plantas de ensamblaje. “Están muy bien las inversiones chinas, pero tienen que incluir transferencia de tecnología”, ha defendido.

El riesgo de espionaje y la futura fábrica china en Galicia

El diplomático mallorquín también se ha referido a las preocupaciones de seguridad relacionadas con la futura instalación de una fábrica china de vehículos eléctricos en Galicia, en el entorno del puerto de Ferrol.

Dezcallar considera que deben extremarse las precauciones para impedir cualquier acceso a información confidencial, especialmente por la proximidad de instalaciones estratégicas. “Me preocuparía mucho desde luego que China pudiera tener acceso a informaciones confidenciales”, ha afirmado.

Rafael Dezcallar ha participado este jueves en Palma, junto al exministro Manuel Pimentel, en un debate sobre geoeconomía estratégica y la competencia en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.