Prohens se opone a las reuniones bilaterales sobre financiación: "Yo no entro a jugar con las cortinas de humo del PSOE"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha opuesto rotundamente a la propuesta del Ministerio de Hacienda de iniciar reuniones bilaterales para abordar la refirma de la financiación autonómica al considerar que es una "cortina de humo".

"Yo no entro a jugar con las cortinas de humo del PSOE", ha dicho este jueves en declaraciones a los medios tras participar en un acto sobre la renovación de Son Gotleu.

Según Prohens, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recurre al debate de la reforma del sistema de financiación para "tapar" los diferentes casos de corrupción que le rodean.

En este sentido, ha señalado que hace unos meses se puso sobre la mesa el debate de la condonación de la deuda. "Ya dije que no llegaría nunca, es una cortina de humo, no hemos vuelto a hablar", ha indicado.

"Ayer, el escándalo fue tan grande que el PSOE necesitaba dos cortinas de humo: el sistema de financiación que y que Sánchez presentará presupuestos", ha criticado.

Sobre el sistema de financiación, ha reprobado que "se ha hecho solo con Cataluña y a Baleares ni se le ha pedido opinión". "Mientras yo sea presidenta del Govern los ciudadanos de Baleares no pagarán con sus impuestos los regalos del PSOE al independentismo catalán", ha zanjado.

Finalmente, ha vuelto a pedir al Gobierno y al PSOE que se "centren, aclaren todos los casos de corrupción y que convoquen elecciones y den voz a los ciudadanos".