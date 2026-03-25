El presidente del COMIB asegura que los médicos trabajarán "con sobrecarga" cuando termine la huelga

El recién reelegido presidente del Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares, el doctor Carles Recasens, defiende la huelga de médicos que volverá a convocar paros próximamente, visto el poco éxito de la negociación con el Gobierno.

En palabras de Recasens, aquí en Onda Cero, que representa al colegio oficial de médicos en Baleares, aunque su postura coincide plenamente con las reivindicaciones del sindicato médico balear Simebal, "algo realmente grave ha pasado" para que todos los médicos de España se pongan de huelga, en un colectivo tradicionalmente "poco reivindicativo".

Recasens no justicia que las consultas canceladas por la huelga no sean comunicadas previamente a los pacientes, pero justifica el derecho a la huelga de los médicos, que no quieren perjudicar al paciente, y pone como ejemplo convocatorias como las huelgas en el transporte aéreo que "te obligan a reprogramar tu vuelo".

El presidente del COMIB admite en Onda Cero que la huelga de médicos ha incrementado aún más las listas de espera, tal y como afirmó la consellera balear de Salud, Manuela García, en el pasado pleno parlamentario. Ahora bien, Carles Recasens admite que cuando terminen los paros, los médicos trabajarán con sobrecarga para recuperar las consultas anuladas por la huelga.

El Govern balear ha cifrado en 7,2 millones de euros el impacto de la huelga médica en nuestra comunidad autónoma. Según los últimos datos del Ib-Salut, hay más de 90.000 personas en las islas que esperan una consulta médica y 17.500 que están en lista para operarse.