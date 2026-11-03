Pimeco, ante el Black Friday y la Navidad: “Ahora estamos más tranquilos porque sabemos que estamos respaldados por las fuerzas de seguridad”

Los comerciantes de Palma miran ya a las próximas campañas del Black Friday y Navidad con cierta preocupación después de los cierres anticipados y las pérdidas económicas que dejaron las amenazas de movilizaciones del pasado fin de semana. La presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, ha reconocido en una entrevista en Onda Cero Mallorca que el pequeño comercio teme que se repitan situaciones similares, aunque ha destacado la confianza del sector en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras el dispositivo desplegado en la capital balear.

“Después de haber vivido lo que hemos vivido con el tema de la seguridad, ahora estamos más tranquilos, porque pensamos que si vuelven a amenazar, estamos respaldados realmente por las fuerzas de seguridad. Vemos que esto funciona y que podemos estar tranquilos y seguros”, ha asegurado Domingo, que, no obstante, advierte de que los comerciantes no pueden vivir permanentemente con la incertidumbre de posibles altercados.

La presidenta de Pimeco ha calificado de perjudicial el último fin de semana para los pequeños establecimientos, que dejaron de facturar en dos jornadas importantes de ventas y tuvieron que asumir gastos extraordinarios para proteger sus negocios. Algunos comerciantes contrataron seguridad privada y otros instalaron paneles de madera para proteger sus escaparates.

La patronal está estudiando, junto con su departamento jurídico, las posibles vías para identificar a los promotores de las convocatorias y reclamar los daños económicos ocasionados. “Si hay alguna vía, desde luego que la vamos a utilizar”, ha advertido Domingo, que considera injusto que el pequeño comercio sea siempre el más perjudicado.

Aunque todavía no han cuantificado las pérdidas, Pimeco está elaborando un estudio para calcular tanto el dinero que los establecimientos dejaron de ingresar como los gastos adicionales que tuvieron que afrontar.

Domingo también ha agradecido expresamente la actuación de la Policía Nacional, la Policía Local, los bomberos y las administraciones implicadas en el dispositivo de seguridad. A su juicio, el despliegue permitió evitar que Palma viviera episodios similares a los registrados en otras ciudades. “Lo que no podemos permitir es que organizaciones de este tipo provoquen miedo y que la gente no pueda ejercer su derecho a trabajar y a abrir sus propios negocios”, ha concluido.