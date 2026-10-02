DATOS DEL PARO

El paro sube en septiembre en Baleares un 1,89% y el número de desempleados se sitúa por encima de los 26.500

Los sectores con más parados son Servicios y Construcción son los sectores con más parados, mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura e Industria.

Europa Press

Illes Balears |

Septiembre dejó una subida del paro en Ciudad Real
Septiembre dejó una subida del paro en Ciudad Real | OC

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 841 personas en septiembre en Baleares en relación al mes anterior (+3,27%) y lo hizo igualmente en 493 personas en relación al noveno mes del año pasado (+1,89%) y se sitúa en los 26.547 parados, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En septiembre, los sectores con más parados son Servicios (18.521 con 474 más que en agosto), Construcción (3.463 con 54 más), mientras que los sectores con menos desempleados son Agricultura (299 y 16 menos) e Industria (1.194 y 7 parados más).

En cuanto a sexos, de los 26.547 desempleados registrados en septiembre, 14.755 son mujeres y 11.792, hombres. El paro entre los jóvenes menores de 25 años se situó en 3.562 personas de los cuales 1.938 son hombres y 1.624 son mujeres.

En el noveno mes del año, el paro entre los extranjeros en Baleares se situó en 6.568 personas tras subir un 14,48% respecto a agosto y un 29,52% en comparación con el año anterior.

En septiembre se registraron 36.120 contratos en Baleares, un 10,79% más que el año anterior. De todos ellos, 23.340 fueron contratos indefinidos y 12.780, contratos temporales.

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