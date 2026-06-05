Palma Aquarium celebra este fin de semana el Día Mundial de los Océanos con actividades especiales, cuentacuentos y experiencias familiares

Palma Aquarium celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos con una programación especial los próximos 6 y 7 de junio, reforzando así su compromiso con la conservación marina y la educación ambiental.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán participar en actividades diseñadas para descubrir la importancia de proteger los océanos y conocer de cerca algunas de las especies y ecosistemas más fascinantes del planeta. Nos lo ha explicado hoy la bióloga y responsable de Ocean Experts, Julia Puig.

Uno de los momentos más especiales del fin de semana será el estreno de “El secreto marino de Ona”, el nuevo cuento creado por Conte Contat especialmente para Palma Aquarium. Una actividad pensada para acercar a los más pequeños valores de respeto y protección del mar a través de la narración y la imaginación.

Los visitantes podrán descubrir cómo trabajan diariamente los buzos y acuaristas para cuidar de las especies marinas. También podrán disfrutar de presenciar las alimentaciones comentadas de tortugas rescatadas, tiburones, rayas, corales y pulpos, donde aprenderán curiosidades sobre estas especies y las amenazas a las que se enfrentan en el mar.

A lo largo del recorrido, destacan los “Experience Labs”, espacios educativos e interactivos donde los Ocean Experts explicarán los proyectos de conservación de la Fundación Palma Aquarium, la importancia de los corales y la necesidad de proteger las especies marinas.

Además, los visitantes podrán seguir disfrutando del Pasaporte Superhéroes Marinos, una experiencia educativa que invita a niños y niñas a convertirse en auténticos guardianes del océano mientras completan misiones a lo largo del recorrido. El Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos son fechas clave para reflexionar sobre la importancia de proteger nuestro planeta y, especialmente, los ecosistemas marinos.

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Palma Aquarium se suma un año más a esta celebración invitando a residentes y visitantes a descubrir, aprender y conectar con el mundo marino desde una mirada educativa y conservacionista, fomentando la conciencia sobre amenazas como la contaminación, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático. Lo explicamos en esta entrevista realizada en el programa especial 'Más de uno Mallorca' con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.