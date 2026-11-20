Se trata del primero paso para que salgan adelante las que serán las cuartas cuentas municipales de esta legislatura, pues todavía deberán pasar una vez más por el pleno antes de su aprobación definitiva y su entrada en vigor a partir del 1 de enero.

Fue el pasado 4 de noviembre cuando el alcalde de Palma, Jaime Martínez, presentó en una rueda de prensa el presupuesto y puso en valor que "por cuarto año consecutivo es el más alto de la historia". Aunque entonces no quiso aclarar si contaba con el respaldo de Vox, en estas semanas ha conseguido su voto favorable tras aceptar las cuatro enmiendas que habían planteado.

"Votar en contra supondría estar en contra de los ciudadanos. Pero tenemos motivos para no apoyarlos por el incumplimiento de los acuerdos", le ha dicho el portavoz de Vox, Fulgencio Coll, en los primeros compases de la sesión plenaria de este viernes.

Coll ha mencionado, entre otras cuestiones, el poco uso del suelo urbano consolidado para construir viviendas o la falta de mejora en la seguridad ciudadana. "Los problemas, señor alcalde, hay que abordarlos le gusten o no. No vemos las mejoras esperadas pese a los tres presupuestos aprobados", ha subrayado.

La regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, le ha agradecido su apoyo y se ha comprometido a "cumplir con todas sus condiciones para aprobar los presupuestos, a cumplirlas taxativamente". Para ello, organizará "tantas reuniones y seguimientos como haga falta".

CAEN UN CENTENAR DE ENMIENDAS

El proyecto de presupuesto, durante su paso por la comisión, incorporó cuatro enmiendas de Vox --sobre aceras, el edificio de Gesa, la Torre d'en Pau y la Gerencia de Urbanismo-- y otra del PSOE --sobre la futura Empresa Municipal de Vivienda-- que han sido ratificadas por el pleno.

Durante cerca de tres horas, los regidores han debatido las más de un centenar de enmiendas presentadas por el PSOE, MÉS y Podemos, pero ninguna de ellas ha conseguido el apoyo suficiente como para fuese incorporada al texto.

Mientras la izquierda ha reprochado al equipo de gobierno municipal la falta de medidas efectivas en materia de vivienda, equipamientos, turismo o movilidad, Vox ha echado en falta el cambio del dominio '.cat' al '.es' en las páginas web del Ayuntamiento.

Por contra, el PP ha defendido las partidas presupuestarias proyectadas para 2027 y ha sacado pecho de las medidas puestas en marcha a lo largo de la legislatura.

LOS DETALLES DEL PRESUPUESTO

El área de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales contará con 134,2 millones de euros, sin incluir el capítulo de personal, lo que representa un incremento de casi 15 millones de euros y del 12,5% respecto al ejercicio anterior.

A la de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos le corresponderán 15,3 millones de euros, buena parte de ellos destinados a "continuar impulsando" las políticas de vivienda.

Entre las principales inversiones destacan 4,5 millones de euros para la construcción de las 46 viviendas de alquiler a precio limitado correspondientes a los lotes que quedaron desiertos y que serán ejecutados directamente por el Ayuntamiento.

El presupuesto del área de Seguridad Ciudadana y Civismo asciende a 16,25 millones de euros, con un incremento de cerca de 2,7 millones respecto al ejercicio anterior, destinado a reforzar los recursos humanos y materiales de los cuerpos municipales de seguridad y emergencias.

Por ejemplo, los fondos permitirán crear 50 nuevas plazas en la Policía Local, a cuyos agentes se les dotará con nuevo material como cámaras corporales, y avanzar en la construcción del futuro Distrito de Seguridad.

Emaya prevé inversiones por valor de 38,15 millones de euros, destinadas principalmente a la renovación de las redes del ciclo del agua, la depuración y la modernización de la flota de limpieza y recogida de residuos. Entre las más relevantes destacan los 23,38 millones de euros previstos en materia de depuración, que incluyen la finalización de la primera fase de la nueva estación depuradora Palma II y el inicio de la segunda fase del proyecto.

La EMT, por su parte, contará con un presupuesto de 101,87 millones de euros que permitirán avanzar en la electrificación de su flota y acometer el proyecto de la ECO-EMT de Son Rossinyol. En cuanto a BiciPalma, continuará la cuarta fase de ampliación del servicio. La SMAP contará con 16 millones para la construcción el aparcamiento de la plaza de les Meravelles y la ampliación de otros cuatro.

El área de Servicios Sociales dispondrá de 21,55 millones de euros, 1,75 millones más que en 2026, que permitirán poner en marcha proyectos como un programa de vivienda compartida para personas mayores de 65 años o mejorar residencias, centros de día y 'casals de barri'.

En el ámbito cultural, las cuentas refuerzan las dotaciones de diferentes equipamientos patrimoniales, como el Castell de Bellver, cuyo presupuesto será de 324.000 euros, y el Casal Solleric, que contará con 502.646 euros. En materia deportiva, el IME dispondrá de 31,34 millones de euros para modernizar sus instalaciones. El área de Innovación contará con 11,3 millones de euros.