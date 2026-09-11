Los médicos de Baleares harán huelga indefinida el próximo 28 de octubre para pedir un nuevo Estatuto Marco

El Comité de Huelga médica ha anunciado hoy la convocatoria en toda España para expresar su rechazo al Proyecto de Ley del Estatuto Marco del Gobierno central y demandar una norma propia para el colectivo médico y facultativo.

El presidente de Simebal y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Miguel Lázaro, ha lamentado en declaraciones a Onda Cero que esta "medida extrema" en Baleares incrementará aún más las listas de espera.

Los médicos de Baleares se suman a la huelga indefinida después de los paros parciales realizados antes del verano, y según Lázaro, se trata de una medida "inevitable" para "presionar al Gobierno y hacer que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones" para un nuevo Estatuto Marco.

La decisión se produce 10 días después de la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley, que busca reformar la normativa vigente desde 2003 y que ahora continúa su tramitación en el Congreso de los Diputados, en condiciones que rechaza el colectivo médico.