Un recorrido por la Base Aérea de Son Sant Joan: 76 años de historia y servicio en el Mediterráneo

Este martes, el programa 'Illes Balears en la Onda' se ha adentrado en la Base Aérea de Son Sant Joan, sede del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio, reconocida en la categoría de Honor en los Premios Onda Cero Mallorca. Una instalación que comparte espacio y pistas con el aeropuerto de Palma y cuya intensa actividad pasa, en muchas ocasiones, desapercibida para los miles de pasajeros que cada día aterrizan o despegan desde Son Sant Joan.

El equipo de Onda Cero ha podido recorrer sus instalaciones y conocer de primera mano el trabajo que realizan sus efectivos, así como los medios con los que cuentan para desarrollar algunas de sus principales misiones: la búsqueda y salvamento, la vigilancia marítima y el apoyo a diferentes operaciones. La base acumula ya 76 años de historia y su ubicación en Mallorca la convierte en un enclave estratégico para la defensa de España en el Mediterráneo occidental.

A lo largo del recorrido, los micrófonos de Onda Cero han permitido conocer a algunos de los protagonistas de esta actividad. Entre ellos, el coronel Carlos de Montemayor, actual responsable de la base, que dejará el mando el próximo 18 de septiembre. Entre las responsabilidades de la instalación se encuentran también la representación institucional del Ejército del Aire, la coordinación con los aeropuertos internacionales y el despliegue de distintos medios, entre ellos cazas, aviones apagafuegos y aeronaves destinadas a la vigilancia marítima. La base cuenta además con una barrera de frenado y participa en vuelos VIP y otras operaciones de apoyo.

Material del Ala 49. | Patricia Segura

Historia

Los orígenes del aeródromo se remontan a 1936, cuando se construyó la primera instalación de Son Sant Joan. Durante la Guerra Civil, el aeródromo fue utilizado por el ejército italiano. Con la creación del Ejército del Aire en 1939, la infraestructura fue adquiriendo progresivamente una función militar más definida y, en 1950, fue clasificada oficialmente como Base Aérea en el Boletín Oficial. Cuatro años después se creó en Pollença la Escuadrilla de Salvamento, mientras que en 1955 comenzó a funcionar en España el servicio de búsqueda y salvamento, conocido como SAR. En 1967, la escuadrilla se trasladó definitivamente a Son Sant Joan.

El trabajo del Ala 49 no se limita al territorio balear. Sus efectivos también han participado en operaciones y misiones fuera de las islas. Hace dos años, por ejemplo, colaboraron con Frontex en una misión desarrollada en Málaga, dentro de las capacidades de vigilancia y control que desempeñan las Fuerzas Armadas en coordinación con otros organismos nacionales y europeos.

Durante la visita, el coronel de Montemayor también ha abordado uno de los problemas que más preocupa actualmente en Baleares: el acceso a la vivienda. La Base Aérea de Son Sant Joan estudia la posibilidad de construir una residencia para sus efectivos, ante las dificultades que existen para encontrar alojamiento en la isla. En la actualidad, unas 154 personas viven en la base. El proyecto, todavía en fase de planteamiento, podría requerir alrededor de tres años para hacerse realidad y supondría una ayuda para los militares y personal destinado en un territorio marcado por la elevada presión del mercado inmobiliario.