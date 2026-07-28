Mujeres que vuelan, rescatan y lideran: el papel femenino gana peso en la Base Aérea de Son Sant Joan en Palma

La preparación, la vocación de servicio y la capacidad de adaptación son algunas de las cualidades que comparten las mujeres que forman parte del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio y que hoy en día están al servicio de la sociedad española desde la base aérea de Son Sant Joan de Palma. Así queda patente en una nueva conversación mantenida en los micrófonos de Onda Cero Mallorca, en el programa Más de uno Mallorca, donde tres profesionales con trayectorias muy diferentes explican su experiencia dentro de la base.

La comandante María Luisa Fernández Lorences, Jefa de la Sección Sanidad del Ala 49 en la actualidad y anteriormente enfermera de vuelo del 801 Escuadrón; la teniente Noelia Pérez Mora, piloto del avión D.4 y Jefa de la Oficina de Comunicación y Secretaría General; y la Cabo Primero Natalia Adot Rodríguez, Asesora Medioambiental de la unidad y anteriormente rescatadora en el 801 Escuadrón, comparten algunos de los retos y satisfacciones de una carrera marcada por la formación continua y el compromiso con el servicio público.

Durante su entrevista en el programa Más de Uno Mallorca, Natalia Adot recuerda su etapa como rescatadora, una especialidad que exige intervenir en situaciones de emergencia para asistir a personas en peligro tanto en tierra como en el mar. Tras años participando en este tipo de operaciones, actualmente desarrolla labores de asesoramiento medioambiental para garantizar que la actividad de la unidad sea compatible con la protección del entorno. “En 28 años puedo asegurar que nunca me he aburrido. La variedad de puestos y responsabilidades es una de las cosas más gratificantes de esta profesión”, explica Adot.

Por su parte, María Luisa Fernández destaca la importancia del trabajo en equipo para afrontar los desafíos que plantea la carrera militar. Entre sus experiencias figuran despliegues en Afganistán y su paso por el servicio SAR de búsqueda y rescate. “Siempre existe la duda de si serás capaz, pero cuentas con el apoyo y la experiencia de todo el equipo”, señala Fernández en los micrófonos de Onda Cero Mallorca.

La teniente Noelia Pérez, una de las oficiales más jóvenes de la unidad, explica que la profesión requiere una fuerte vocación. “No es solo ser piloto; también eres militar. Lo bonito es poder compaginar ambas facetas”, afirma con brillo en los ojos y un gran futuro profesional por delante. Desde Mallorca participa en misiones de vigilancia marítima, búsqueda y rescate a bordo del avión D-4.

Estas tres mujeres que forman parte del Ejército y actualmente coinciden en la base aérea de Son San Juan también coinciden en valores y vocación, en que. Sus trayectorias reflejan una realidad cada vez más visible en las Fuerzas Armadas: la creciente presencia de mujeres en puestos operativos, técnicos y de liderazgo dentro del Ejército del Aire y del Espacio y pueden ser auténticas referentes para futuras generaciones. Estas entrevistas pueden escucharse durante el verano en el programa, dirigido por Elka Dimitrova.