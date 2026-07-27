El jefe del operativo policial en Palma se defiende en Onda Cero: "Fuimos acorralados y tuvimos que salir de una situación de peligro"

El jefe del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional en Palma, Javier Martín, ha defendido este lunes en los micrófonos de Onda Cero Mallorca la actuación de los agentes durante los incidentes registrados al término de la manifestación contra la saturación turística celebrada este domingo en Palma. Según ha explicado en el programa 'Más de uno Mallorca', el dispositivo policial tuvo como prioridad "garantizar todos los derechos de los manifestantes" y preservar la seguridad de los asistentes.

Martín ha insistido en que el desarrollo de la marcha transcurrió "con total normalidad" hasta su llegada a Ses Voltes, donde la Policía decidió limitar el acceso al recinto por motivos de seguridad. "No cabían todos los asistentes en Ses Voltes y nuestra obligación era garantizar la seguridad por si era necesario evacuar a alguien."

El responsable policial cifra la asistencia en unas 25.000 personas, una estimación muy inferior a la ofrecida por los organizadores, por lo que se establecieron filtros para evitar una concentración excesiva en un espacio con capacidad limitada. Fue, según su relato, cuando una parte de los manifestantes intentó superar esos controles cuando comenzaron los primeros momentos de tensión. No obstante, Martín ha asegurado en los micrófonos de Onda Cero que los enfrentamientos más graves se produjeron una vez finalizada la manifestación, en la zona de Antoni Maura.

"La actuación policial fue totalmente proporcional y respondió a una situación de peligro para los agentes." Así ha negado Martín que, además, se utilizaran pelotas de goma durante la intervención. "No hubo ni una sola pelota de goma. Únicamente se realizaron salvas, que producen ruido para disuadir a quienes estaban acometiendo contra la línea policial," según cuenta en la entrevista ofrecida a Onda Cero. Además, ha recordado Martín a los cuatro agentes heridos en la actuación policial.

El jefe del GOR sostiene que un grupo de entre 200 y 400 personas, al que califica de "muy minoritario", desvió el foco de la protesta hacia la Policía Nacional con lanzamientos de objetos, empujones, patadas e intentos de romper el cordón policial. "Tuvimos que salir de una situación de peligro. Los agentes fuimos acorralados y recibimos objetos y agresiones antes de realizar las cargas."

En este sentido, el jefe del operativo policial que ha provocado las críticas de los partidos de la oposición e incluso la petición de explicaciones por parte de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido la actuación de sus policías, aunque siempre "cabe la autocrítica" en el transcurso de toda la manifestación. "Hay que poner el foco en las 25.000 personas que se manifestaron de forma absolutamente pacífica."

Preguntado por las críticas políticas y las peticiones de explicaciones dirigidas a la Delegación del Gobierno, cuando la oposición y organizadores de la manifestación incluso piden la dimisión del delegado del Gobierno en la islas, Alfonso Rodríguez, Martín ha evitado entrar en valoraciones políticas y se ha limitado a defender el trabajo realizado por el dispositivo policial, aunque reconoce que, como ocurre tras cualquier operativo, se realizará una evaluación interna. "Siempre hacemos autocrítica para comprobar si hay aspectos que mejorar, como en cualquier dispositivo policial."

Operativo especial para el eclipse

Durante la entrevista, el responsable del GOR también ha avanzado que la Policía Nacional trabaja desde el pasado mes de febrero en la planificación del dispositivo de seguridad para el eclipse solar del 12 de agosto, una jornada para la que se espera una importante afluencia de personas en distintos puntos de Baleares.

Martín ha explicado que la coordinación entre Policía Nacional, policías locales y el resto de administraciones es constante y que cada comisaría está diseñando su propio operativo para garantizar tanto la seguridad del evento como la atención al resto de incidencias ciudadanas.

Como mensaje final, pide a la ciudadanía seguir las recomendaciones de las autoridades para disfrutar de un acontecimiento que califica de "histórico". "Es un hecho que probablemente no volveremos a vivir. Lo importante es disfrutarlo con seguridad y siguiendo las indicaciones de las diferentes instituciones."