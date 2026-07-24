El Congreso convalida el plus de insularidad para 11.176 funcionarios del Estado en Baleares

La convalidación este jueves en el Congreso del decreto ley que eleva el plus por residencia de los funcionarios del Estado destinados en Baleares consolida jurídica y políticamente una de las principales mejoras retributivas impulsadas en los últimos años para atraer y retener empleados públicos en el archipiélago, donde el elevado coste de la vivienda dificulta la cobertura de plazas.

La medida había sido pactada previamente por el Gobierno con los sindicatos UGT y CSIF y ratificada por el Consejo de Ministros, pero necesitaba el respaldo del Congreso para mantener su vigencia.

El decreto fue convalidado este jueves por la Cámara Baja con 167 votos a favor, 37 en contra y 144 abstenciones. Vox y Podemos votaron en contra, mientras que el PP optó por la abstención. Además, el Congreso acordó tramitar la norma como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Equiparación con Canarias

La principal novedad es que los 11.176 empleados de la Administración General del Estado destinados en Baleares pasarán a percibir las mismas indemnizaciones por residencia que cobran los funcionarios destinados en Canarias.

Según el acuerdo alcanzado el pasado 6 de julio en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, el complemento aumenta de media un 100 % en Mallorca y más de un 300 % en Menorca, Ibiza y Formentera.

El Gobierno justificó esta revisión por el compromiso adquirido con los sindicatos en noviembre de 2025 y por la necesidad de adaptar las cuantías a la realidad socioeconómica de Baleares.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, defendió que la medida pretende hacer más atractivos los destinos en las islas para facilitar la cobertura de plazas y garantizar la prestación de los servicios públicos.

Cuánto cobrará cada grupo

La actualización distingue entre Mallorca y, por otro lado, Menorca, Ibiza y Formentera, donde los importes serán más elevados.

En el subgrupo A1 y grupo profesional 1, el complemento pasa en Mallorca de 115,01 a 214,61 euros mensuales, mientras que en Menorca, Ibiza y Formentera aumenta de 127,33 a 697,67 euros.

En el subgrupo A2, el plus se incrementa en Mallorca de 92 a 175 euros mensuales y en Menorca, Ibiza y Formentera de 110 a 502 euros.

Para el grupo C2, la cuantía queda fijada en 119,22 euros mensuales en Mallorca y en 297,91 euros en Menorca, Ibiza y Formentera.

En las agrupaciones profesionales, el complemento será de 105,31 euros en Mallorca y de 263,12 euros en Menorca, Ibiza y Formentera.

Los sindicatos resumieron que el incremento mensual oscilará entre 56 y 100 euros en Mallorca, según la categoría profesional, y entre 195 y 570 euros en Menorca, Ibiza y Formentera.

Objetivo: cubrir vacantes

La relevancia de la medida trasciende el incremento salarial. El Ejecutivo y los sindicatos firmantes consideran que la actualización del plus contribuirá a reducir las dificultades para cubrir plazas en Baleares y favorecerá la permanencia del personal en unos destinos especialmente afectados por el elevado coste de la vivienda.

Mientras UGT y CSIF calificaron el acuerdo de primer paso, otras organizaciones, como CCOO, Jupol, Jucil y la Asociación Española de Guardias Civiles, lo consideraron insuficiente al entender que mantiene diferencias entre categorías y no compensa plenamente el coste real de residir en el archipiélago.

Una reivindicación histórica

La subida culmina una reivindicación mantenida durante años por sindicatos, partidos políticos y colectivos profesionales, que reclamaban equiparar Baleares con Canarias en materia de indemnización por residencia.

Con la convalidación parlamentaria, esta equiparación queda consolidada y entra plenamente en vigor, con incrementos que alcanzan los 697,67 euros mensuales para los funcionarios del subgrupo A1 destinados en Menorca, Ibiza y Formentera.