Rescatan a cuatro cadáveres en aguas de Portocolom

La Guardia Civil ha recuperado cuatro cadáveres que aparecieron este martes en aguas de Portocolom en avanzado estado de descomposición.

Según ha informado el Instituto Armado, el hallazgo se produjo después de que Salvamento Marítimo, cuando se dirigía a auxiliar a una patera, alertara del avistamiento de varios cuerpos flotando en el mar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que recuperaron los cadáveres del agua, mientras que Salvamento Marítimo los trasladó posteriormente a puerto.

Las mismas fuentes no han podido precisar si los cuerpos llevaban chalecos salvavidas, aunque han insistido en que se encontraban en un avanzado estado de descomposición.

Cabe recordar que los migrantes rescatados de una patera el pasado jueves relataron que tres personas habían fallecido durante la travesía hacia Mallorca y que, a medida que iban muriendo, fueron arrojadas al mar.