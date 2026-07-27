Prohens califica de "impactantes" las imágenes de las cargas policiales y pide explicaciones al delegado

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha calificado este lunes de "impactantes" las imágenes sobre las cargas policiales que se produjeron durante la manifestación 'Mallorca, al límite' este domingo en Palma y ha pedido explicaciones al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez.

Preguntada por este tema tras una rueda de prensa, la líder del Ejecutivo autonómico ha mostrado su "comprensión" hacia la "inmensa mayoría" de personas que participaron en la protesta de forma pacífica y respetuosa, pero ha lamentado cómo terminó la movilización.

Asimismo, al ser preguntada sobre si considera desproporcionada la actuación policial, la 'popular' ha evitado pronunciarse al asegurar que desconoce las circunstancias en las que se produjeron las cargas y las órdenes que se dieron durante el operativo.

Prohens ha sostenido que corresponde al delegado del Gobierno dar explicaciones por lo sucedido, al ser, según ha afirmado, quien estaba "al frente" del dispositivo policial y quien daba las órdenes. Además, ha añadido que las secretarias de Estado competentes son las que disponen de información sobre el desarrollo del operativo.

La presidenta ha destacado que respeta el derecho a manifestarse de forma pacífica y ha asegurado que el Govern asumió "desde el minuto uno" de la legislatura el malestar ciudadano por la saturación turística y la necesidad de poner límites al crecimiento.

En este sentido, ha reivindicado medidas contra la masificación turística desarrolladas por su Ejecutivo como, según ha destacado, la política de crecimiento cero de plazas turísticas, la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico en edificios plurifamiliares y la retirada de unas 60.000 plazas de alquiler turístico ilegal.

La presidenta ha reiterado la regulación de la entrada de vehículos en las Islas, ya implantada en Formentera, en marcha en Eivissa y que, según ha dicho, será la primera ley que el Govern remitirá al Parlament tras el verano para su aplicación en Mallorca.

Prohens también ha defendido otras actuaciones dirigidas a priorizar a los residentes, como medidas en materia de vivienda pública, transporte y ayudas, y ha asegurado que el Ejecutivo continuará aprobando iniciativas surgidas del pacto por la sostenibilidad.

CRÍTICAS AL PSOE Y A MÉS POR "APROVECHARSE" DE LA MANIFESTACIÓN

Prohens también ha acusado al PSOE y a MÉS per Mallorca de intentar "aprovecharse" de una manifestación que reclama corregir un modelo turístico que, según ha señalado, fue impulsado durante los años en los que ambas formaciones gobernaron en Baleares.

En ese sentido, ha recordado que durante los ocho años de los anteriores ejecutivos se crearon más de 115.000 plazas turísticas y ha defendido que el actual Govern ha puesto fin a ese crecimiento con medidas de contención y decrecimiento.

La presidenta ha sostenido que el Gobierno central tiene competencias "clave" para afrontar la saturación turística. Así, ha señalado que controla Aena, "las llaves del aeropuerto", y ha reprochado al Ejecutivo central que esté poniendo "trabas" a la regulación de la entrada de vehículos en Eivissa mediante el recurso presentado contra la norma.

Respecto a la petición de dimisión del delegado del Gobierno realizada también por MÉS per Mallorca, Prohens ha recordado que la formación ecosoberanista integra Sumar y que esta fuerza "no solo apoya" al Gobierno, sino que forma parte de él, por lo que ha insistido en que las explicaciones sobre el operativo corresponden al Ejecutivo central y a la Delegación del Gobierno.