La huelga del metal en Baleares, desconvocada tras un acuerdo de última hora entre la patronal y los sindicatos

La huelga del sector del metal de Baleares, que estaba previsto que iniciara este lunes y que se prolongara durante cuatro días, ha sido desconvocada después de que la Federación Balear del Metal (Febame) y los sindicatos UGT, CCOO y USO hayan alcanzado un acuerdo de última hora.

El pacto se ha cerrado la tarde de este domingo en un acto de conciliación celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de Baleares (Tamib), según han informado tanto desde la patronal como desde los sindicatos.

Las condiciones pactadas para el nuevo convenio colectivo, a falta de que se rubriquen de forma oficial, incluye una subida salarial del 18% en cuatro años. Este año será del 5%, los dos próximos del 4,5% y en 2029 será del 4%.

También incluye una cláusula de revisión salarial para 2029 y un incremento del 40% de la retribución por las horas extraordinarias.

La patronal ha celebrado la firma de un acuerdo que, ha subrayado, contempla la subida salarial más elevada de todas las firmadas en el archipiélago en las últimas negociaciones colectivas.

Es, a juicio de los empresarios, "una apuesta clara por construir un convenio atractivo para los trabajadores actuales y futuros, como forma de atraer y retener el talento que las empresas necesitan".

El acuerdo llega después de siete meses de negociaciones en los que, según lamentaban UGT, CCOO y USO, la patronal se había "negado" a que los incrementos retributivos no puedan ser absorbidos por los complementos que ya se cobran.

Los representantes sindicales se reunieron el miércoles con la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social con la esperanza de acercar posturas, pero se llevaron la "sorpresa" de que el encuentro únicamente era para pactar los servicios mínimos pese a que se trata de un sector que no tiene una "actividad esencial".

Tras el encuentro, decidieron seguir adelante con una huelga que iba a empezar este lunes pero que finalmente no tendrá lugar. Las organizaciones empresariales, por su parte, han considerado que el diálogo, la negociación y el acuerdo alcanzado han sido "un ejercicio ejemplar" de todas las partes.

Con el nuevo convenio, ha confiado Febame, se garantizan cuatro años de mejoras laborales y viabilidad empresarial, "empujando el mercado y la productividad".