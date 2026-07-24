Galmés se compromete ante el Rey a limitar la entrada de vehículos en Mallorca a partir del próximo verano

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, se ha comprometido ante el Rey Felipe VI a limitar la entrada de vehículos en la isla a partir del próximo verano.

Es uno de los asuntos que Galmés ha abordado con el monarca durante la tradicional audiencia de verano que ha tenido lugar este viernes en el Palacio Real de la Almudaina de Palma.

Los temas que él ha puesto sobre la mesa, ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación, son aquellos que "preocupan y ocupan a la sociedad mallorquina", como es el caso de la ley de regulación de vehículos que se encuentra en tramitación en el Parlament.

"Le he anunciado al Rey que entrará en vigor a partir del verano del año que viene. Es una medida valiente, una medida decidida y la principal medida de contención que hemos impulsado a lo largo de esta legislatura dentro de las competencias de nuestra institución", ha subrayado.