Conoce las restricciones de acceso a Playa de Palma con motivo del eclipse

Restauración Mallorca CAEB ha advertido este viernes a restauradores y proveedores de Playa de Palma de las restricciones de acceso y movilidad previstas para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse solar y le ha recomendado que anticipen la planificación de su actividad.

Según recuerdan en un comunicado, el dispositivo acordado establece que, a partir de las 12.00 horas, las rotondas y los accesos de entrada a la zona de Playa de Palma permanecerán cerrados al público general y solo podrán acceder residentes, trabajadores acreditados mediante el código QR habilitado en el sistema municipal, transporte público, taxis, vehículos de Uber y autobuses encargados del traslado de clientes de hotel hacia y desde el aeropuerto.

En concreto, en el caso de los proveedores, el acceso quedará limitado hasta las 11.00 horas y, a partir de ese momento, no podrán entrar en Playa de Palma para realizar repartos, por lo que les recomiendan adelantar las entregas a los días previos y dejar resuelto el abastecimiento de los establecimientos durante la jornada anterior.

Por otro lado, han lamentado que estas restricciones vayan a afectar también a los clientes de los restaurantes cuando "muchos establecimientos ya contaban con una ocupación prácticamente completa y con numerosas reservas confirmadas, algunas de ellas abonadas por adelantado".

Según Restauración Mallorca CAEB, estas restricciones supondrán un perjuicio para los establecimientos y sus clientes e indica que algunos ya han recibido cancelaciones de personas que habían organizado con antelación su reserva y su desplazamiento".