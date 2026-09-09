Muere una mujer de 63 años tras ahogarse en una calle de Felanitx durante la tormenta

Los hechos, según han informado el SAMU 061 y fuentes municipales, han ocurrido sobre las 15.00 horas en la calle Bellpuig. Varias personas han llagado a los servicios de emergencias alertando de que se habían encontrado a una mujer tirada en el suelo y en parada cardiorrespiratoria.

Los testigos le han practicado las primeras maniobras de reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios del 061 y de un médico del municipio, que las han continuado. No obstante, no han podido hacer nada por su vida y tan solo han podido confirmar su fallecimiento.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil, las primeras hipótesis apuntan a que la víctima se habría resbalado o tropezado cuando caminaba por la vía pública. Debido a la fuerte lluvia, la mujer se ha ahogado y ha perdido la vida.

Los agentes del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Manacor han asumido la investigación y se han desplazado hasta el lugar de los hechos para recabar pruebas sobre lo sucedido. La Policía Local de Felanitx también ha intervenido en el suceso.

Fuentes municipales han detallado que la mujer, residente en el pueblo, se dirigía a coger el coche, que tenía aparcado en la vía pública, para ir a trabajar.

Caminaba por las inmediaciones la calle Bellpuig cuando, por algún motivo, se ha caído al suelo y ha sido arrastrada por una tromba de agua. Varias zonas del municipio han sufrido inundaciones a lo largo del día, pero pasada las 18.00 horas ya habían recobrado la normalidad.

La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, ya ha sido informada de lo sucedido y está regresando de Madrid, donde había ido a pasar un día de vacaciones. El Ayuntamiento ha trasladado su pésame a la familia de la mujer fallecida.

También ha decidido suspender los eventos de las fiestas de Cas Concos que estaban previstos para este miércoles, tanto en señal de duelo como por prevención ante la meteorología adversa.