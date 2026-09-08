Desmontando bulos, errores y tópicos sobre Gaudí y la Catedral de Mallorca: la historia que aún estamos descubriendo

La Catedral de Mallorca tiene muchas historias, muchas músicas y también muchos tópicos. Algunos de ellos se han repetido durante décadas hasta convertirse casi en verdades incuestionables. La historiadora del arte Mercè Gambús, que fue la primera directora de la Cátedra Seu de Mallorca, profesora de Historia del Arte de la UIB y coordinadora científica técnica de la Catedral, propone ahora revisar ese relato y separar la realidad histórica de las simplificaciones.

En una entrevista en 'Más de Uno Mallorca' con Elka Dimitrova, Gambús ha defendido la necesidad de “revisar, reflexionar y, en definitiva, también deshacer entuertos” en torno a la intervención de Antoni Gaudí en la Seu, especialmente coincidiendo con el centenario de su muerte y con el debate generado alrededor de la finalización de la Sagrada Familia.

Uno de los principales errores, según la experta, está en cómo se conocía la propia historia constructiva de la Catedral cuando Gaudí recibió el encargo en 1901. “Se decidió hacer una intervención en la Catedral sobre la base de un desconocimiento sobre la historia de la arquitectura de la Catedral”, explica. De hecho, recuerda que hasta 2020 no se había reconstruido documentalmente toda su historia constructiva: se desconocían aspectos fundamentales de la última tercera parte del edificio, incluidos los cuatro últimos tramos y la fachada principal.

También invita a matizar la definición de la Seu como una “Catedral gótica”. Su diseño responde a una traza gótica, pero su construcción se prolongó durante siglos y, según Gambús, buena parte del proceso siguió la tradición mallorquina del arte de la piedra. “La factura es gótica, pero el procedimiento constructivo de más de la mitad de la Catedral se hizo siguiendo la tradición del arte de la piedra de Mallorca”, señala.

Otro tópico tiene que ver con el terremoto que suele asociarse a la llegada de Gaudí. Gambús no niega la importancia del movimiento sísmico, pero explica que este agravó un problema estructural que ya existía. La Catedral arrastraba una situación de deterioro y desplazamientos que había obligado previamente a intervenir en su estructura. “El terremoto simplemente agravó una situación existente”, apunta.

Gaudí y una intervención pensada para la liturgia

La historiadora también reivindica el papel del obispo Pere Campins en el proyecto. Gaudí no llegó a la Seu para empezar de cero, sino para continuar una intervención anterior. El objetivo era reorganizar el espacio interior siguiendo criterios litúrgicos: trasladar el coro desde el centro de la nave al presbiterio, liberar la Capilla Mayor y recuperar la perspectiva hacia la Capilla de la Trinidad.

Entre los elementos más visibles de la intervención de Gaudí están el baldaquino del altar mayor, los anillos de hierro de las columnas, determinados elementos de iluminación y decoración y la transformación del espacio litúrgico.

Gambús considera, sin embargo, que la figura de Gaudí se ha “desenfocado” en Mallorca. “Gaudí ha pasado etapas diversas a lo largo del tiempo, de críticas de todo signo, a recuperaciones, a exaltaciones, a utilizaciones, a marketing”, afirma. Y recuerda que la Catedral es mucho más que la intervención de un artista: es un patrimonio que se ha ido construyendo y transformando durante siglos. “La Catedral es patrimonio, y patrimonio es Mallorca, es memoria de Mallorca”, resume.

La experta también ha valorado la reciente reconstrucción digital del tornavoz diseñado por Gaudí. Frente a las réplicas físicas, defiende las nuevas tecnologías como herramientas para documentar y conservar la memoria histórica sin generar falsificaciones. “Hoy hay recursos suficientes para poder conservar la memoria histórica sin necesidad de reconstruirlos en falso”, sostiene.

Para Gambús, el trabajo sobre la Seu está lejos de terminar. Gaudí dedicó unos 15 años a una intervención puntual, mientras que la Catedral acumula casi ocho siglos de historia. Por eso, concluye, “no bastan investigadores y no bastan ojos para seguir disfrutando de nuestro patrimonio”. Esta experta en su legado y obra participará en los actos que conmemoran el centenario de la muerte del artista en un congreso internacional que acogerá Barcelona en octubre.