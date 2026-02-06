Hotelverse, la start-up mallorquina que permite al huésped elegir su habitación perfecta

LEER MÁS Sandos apuesta por la sostenibilidad y la renovación de sus hoteles en España de cara a 2026

FITUR ha vuelto a ser un escaparate para la innovación turística, y entre las propuestas más llamativas de esta edición destaca Hotelverse, una start-up nacida en Mallorca que ha conseguido transformar la manera en la que los viajeros eligen su alojamiento. Su tecnología permite al cliente seleccionar la habitación exacta en la que desea hospedarse, visualizándola a través de un gemelo digital en 3D del hotel.

Rafael Bover, cofundador junto a Fermín Carmona y con una larga trayectoria en el sector hotelero, explica que la idea nació tras años trabajando en grandes cadenas internacionales. “Queríamos dotar al canal directo del hotel de un valor añadido que mejorara la experiencia del usuario y, al mismo tiempo, la rentabilidad del hotelero”, señala Bover en una entrevista concedida a Onda Cero desde la feria turística de Madrid.

La plataforma de Hotelverse se integra con los sistemas de gestión de cada establecimiento "sin necesidad de redirigir al cliente fuera de la web del hotel". El huésped puede navegar por el complejo, ver las vistas desde cada habitación, comprobar precios y atributos —como la orientación, la planta o la cercanía a la playa— y seleccionar la opción que mejor se adapte a sus preferencias, de forma similar a cómo se eligen los asientos en un avión.

La Inteligencia Artificial será una aliada clave

Con apenas tres años de recorrido, la compañía ya trabaja con grandes cadenas hoteleras de España, el Caribe y Europa, y mantiene equipos en México, Estados Unidos y Asia. Su modelo no solo mejora la satisfacción del cliente, sino que "también genera ingresos adicionales para los hoteles gracias a las reservas personalizadas y a los upgrades voluntarios que realizan los usuarios".

De cara al futuro, la Inteligencia Artificial será una aliada clave. “Estamos aplicándola para predecir qué tipo de habitación o servicios se adaptan mejor a cada perfil de cliente. La personalización verdadera pasa por ofrecer elección, no solo por conocer sus gustos”, destaca Bover, quien defiende que el sector hotelero aún tiene un enorme margen para incrementar sus ingresos complementarios.

Hotelverse continúa creciendo con inversión de fondos internacionales y el objetivo claro de consolidar su tecnología como un estándar en la industria. “Queremos que elegir habitación sea tan natural como elegir asiento en un vuelo”, concluye Bover.