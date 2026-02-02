Así se ha comunicado el Fallo de los XV Premios Onda Cero Mallorca

Onda Cero Mallorca ha dado a conocer este lunes, 2 de febrero de 2026, el fallo de los XV Premios Onda Cero Mallorca durante el programa 'Más de Uno Mallorca', en un momento cargado de emoción y expectación. Un anuncio que ha llegado de la mano de una parte del jurado de este año y que vuelve a demostrar el vínculo de Onda Cero Mallorca con la actualidad, la cultura y las personas de la isla.

Este lunes se han anunciado los galardonados de esta edición, reconociendo su trayectoria, compromiso y aportación a la sociedad mallorquina en los distintos ámbitos premiados. El fallo se ha comunicado en directo, en un ambiente cercano y festivo, poniendo en valor el espíritu de unos premios que ya se han consolidado como un referente en la isla.

Durante el anuncio del fallo han participado los periodistas de Onda Cero Mallorca Elka Dimitrova, María Cortés y Paco Muñoz, junto al director regional de Atresmedia Radio en Baleares, Juan Carlos Enrique. Además, han estado con nosotros el abogado y colaborador de esta radio Julián Timoner y la colaboradora Francisca Bennássar. Entre los galardonados en la decimoquinta edición de los Premios Onda Cero Mallorca están Llum Barrera, el Mercat Pere Garau, Joan Munar y Palma Beach.

Los Premios Onda Cero Mallorca alcanzan 15 años de vida, reafirmando su vocación de servicio público y su compromiso con la sociedad mallorquina. La gala de entrega estará conducida por la periodista de Onda Cero Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín ‘el Casta’, y también contarán con la actuación musical del cantautor David de María.

