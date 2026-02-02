Llum Barrera, el Mercat Pere Garau, Joan Munar y Palma Beach, entre los galardonados en la decimoquinta edición de los Premios Onda Cero Mallorca

La emisora generalista de Atresmedia Radio celebra una nueva edición de los Premios Onda Cero Mallorca, unos galardones que reconocen el talento, la trayectoria y el compromiso de personas, entidades y proyectos que contribuyen de manera destacada al progreso de la sociedad mallorquina en distintos ámbitos.

La gala de entrega de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 tendrá lugar el lunes, 16 de febrero, a las 19 horas, en el Auditórium de Palma, en un acto que volverá a congregar a una amplia representación de la sociedad balear y que se consolida como una de las citas sociales más relevantes del calendario anual de la isla. Además, este año los galardones de la emisora cumplen 15 años de vida.

En la categoría de Solidaridad, el jurado ha decidido otorgar el galardón a la Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials de Mallorca, por su labor continuada al servicio de las personas más vulnerables. La entidad desarrolla proyectos sociales y asistenciales dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión, personas mayores y familias en situación de dificultad, destacando por su enfoque humanista y su compromiso con la dignidad de las personas.

El Premio de Deportes en esta edición recae en Joan Munar, uno de los grandes referentes del atletismo paralímpico español. El atleta mallorquín logró la medalla de bronce en salto de longitud T11 en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y cuatro medallas en Campeonatos del Mundo de Atletismo Adaptado, destacando por su capacidad de superación tras reinventarse como saltador. Su trayectoria es un ejemplo de esfuerzo, resiliencia y excelencia deportiva.

En la categoría de Economía y Empresa, el galardón es para el Mercat Pere Garau, uno de los mercados municipales más emblemáticos y antiguos de Palma, en funcionamiento desde 1943. El jurado destaca su papel como motor de la economía local, su defensa del comercio de proximidad y su valor como espacio de cohesión social y dinamización del barrio, dada la revitalización sufrida en los últimos años.

El Premio Onda Cero Mallorca 2026 de Medio Ambiente distingue este año al vino circular ‘Cercle’, un proyecto innovador que integra sostenibilidad, economía circular y colaboración entre distintos agentes, apostando por la reducción del impacto ambiental y la gestión responsable de los recursos. Han participado en su producción Bodegas Macià Batle, Tirme y Arabella Hospitality.

En la categoría de Turismo, el reconocimiento es para la entidad Palma Beach, por su trabajo continuado en Playa de Palma, impulsando un modelo de desarrollo turístico basado en la calidad, la colaboración público‑privada y la mejora constante del destino. La entidad ha desempeñado un papel clave en la dinamización económica de la zona, la promoción de un turismo más sostenible y la puesta en valor en la zona.

El Programa Grans Actius será homenajeado con el Premio Onda Cero Mallorca de la Educación 2026. El Jurado ha valorado esta iniciativa que fomenta la inclusión digital y el envejecimiento activo de las personas mayores de 55 años, ofreciéndoles formación práctica y adaptada para desenvolverse con autonomía en un entorno cada vez más exigente. El programa, impulsado por el Govern de les Illes Balears y gestionado por la Fundación Universidad‑Empresa de las Islas Baleares (FUEIB), con la colaboración académica de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), está financiado con los fondos NextGenerationEU.

El Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación recae en el destacado investigador mallorquín Lluís Morey, que ha realizado contribuciones significativas en el campo de la biología molecular y la neurociencia. El dr. Morey ha liderado proyectos de investigación que han avanzado en la comprensión de enfermedades neurodegenerativas y contra el cáncer, consolidándose como una figura clave en la comunidad científica, con más de 50 publicaciones en las mejores revistas del campo.

Este año, además, el Premio de Diseño y Tendencias distingue a Marta Munar, al frente de la marca G19 Pharmacy. Esta farmacéutica y emprendedora mallorquina dirige un proyecto innovador que combina diseño, salud y experiencia de usuario, redefiniendo el concepto tradicional de cosmética y farmacia con funcionalidad, estética y cercanía. Su marca ha destacado, sobre todo, con las fragancias orgánicas inspiradas en el Mediterráneo.

En la categoría de Salud, el premio es para AFAPAM – Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Palma de Mallorca -, por su trabajo de acompañamiento, apoyo y atención a las familias con personas afectadas por el Alzheimer, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, especialmente en Palma y su entorno. Además, la entidad necesita visibilidad y apoyo en un momento muy delicado para sus integrantes.

El Premio Onda Cero Mallorca de Cultura recae este año en Es Gremi Centre Musical, un espacio de referencia en la vida cultural de Mallorca, con más de 20 años de vida, situado en el polígono Son Castelló de Palma. El jurado reconoce su papel como impulsor de la música en directo, las artes escénicas y la creación cultural, además de su contribución a la dinamización del sector cultural de la isla en un momento especialmente complicado para los artistas locales.

En la categoría de Comunicación, el galardón es para la periodista, actriz, presentadora y humorista mallorquina Llum Barrera, por su trayectoria profesional y su vinculación con el ámbito cultural y comunicativo, contribuyendo a la difusión de la cultura y la identidad balear a través de distintos formatos y medios. Su nutrida vida profesional siempre ha girado en torno a la comunicación con mayúsculas dentro y fuera de la isla.

Además, este año el jurado de los Premios Onda Cero Mallorca 2026 ha votado conceder el Premio de Honor a la Base Aérea de Son San Juan, en reconocimiento a su labor, su servicio público y su compromiso con la seguridad y la sociedad balear en su 75 aniversario. Además, la sede del Ala 49 del Ejército del Aire y del Espacio es una de las instalaciones militares más emblemáticas de Baleares y un referente indiscutible del servicio público y la vocación aeronáutica en Mallorca.

15ª edición de los Premios Onda Cero Mallorca

Los Premios Onda Cero Mallorca alcanzan 15 años de vida, reafirmando su vocación de servicio público y su compromiso con la sociedad mallorquina. La gala de entrega estará conducida por la periodista de Onda Cero Elka Dimitrova y el humorista mallorquín Agustín ‘el Casta’, y también contarán con la actuación musical del cantautor David de María.

El acto contará con la asistencia de las máximas autoridades de Baleares, encabezadas por la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens, el presidente del Consell de Malorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, así como por representantes institucionales, económicos, sociales y culturales de la isla.

La ceremonia está abierta al público mediante invitación gratuita, que podrá conseguirse en la página web del Auditorium de Palma hasta completar aforo.

