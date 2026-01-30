SUCESOS

A prisión por violar y drogar a cinco mujeres, una de ellas menor, en Palma

Según la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), los agentes culminaron recientemente una investigación que se arrancó semanas atrás por la denuncia de dos mujeres.

Europa Press

Mallorca |

Imagen de archivo del anagrama de la Policía Nacional en un coche del Cuerpo
Imagen de archivo del anagrama de la Policía Nacional en un coche del Cuerpo | EFE Mariscal

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre, para quien ya se ha decretado ingreso en prisión, por presuntamente maltratar y agredir sexualmente a al menos cinco mujeres, una de ellas menor de edad. Al hombre se le imputan varios delitos de pornografía infantil, malos tratos, agresión sexual infantil y agresión sexual.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) culminaron recientemente una investigación que se arrancó semanas atrás por la denuncia de dos mujeres. La primera de ellas explicó que, años atrás, un hombre la habría, presuntamente, sometido mediante químicos y la habría agredido sexualmente. La otra víctima explicó que mantuvo una relación sentimental con el varón y que la maltrataba psicológicamente.

Al mismo tiempo, la primera víctima explicó que había tres mujeres más que querían denunciar. Los policías de la UFAM, poco después, se pusieron en contacto con el resto de víctimas. Dos de ellas explicaron que, en alguna ocasión, despertaron en la cama del agresor sin ropa, con golpes y sin recordar nada. De la misma manera, una quinta mujer, que mantuvo una relación sentimental cuando era menor de edad afirmó que sufrió violencia psicológica y agresiones sexuales por parte del ahora arrestado.

Igualmente, dijo que el hombre le mostró en una ocasión, cuando ella era menor, material audiovisual de ella manteniendo relaciones sexuales y que creía que podría tener más. A la vez, las víctimas aportaron a los policías nacionales fotografías que mostraban conversaciones con el agresor y pruebas que podrían demostrar todo lo acontecido durante los últimos años.

Una vez localizado el domicilio e identificado el varón, los agentes de la UFAM le detuvieron y le incautaron su teléfono móvil para que sea analizado y conocer si hay material incriminatorio en el mismo. La autoridad judicial, tras pasar a disposición, decretó prisión provisional para el varón. La investigación sigue abierta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer