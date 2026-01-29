PAROS POLICÍA LOCAL

La Policía Local reclama a Cort la activación del nuevo Plan de Ordenación

Representantes sindicales denuncian que el Ayuntamiento incumple el compromiso adquirido en junio de 2025 y que el plan, que debía activarse el 1 de enero, sigue “totalmente parado”; anuncian nuevas movilizaciones si no se pone en marcha.

Onda Cero Mallorca

Palma |

La Policía Local de Palma manifestándose ante el Ayuntamiento

Los sindicatos de la Policía Local de Palma se han concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento, en Cort, para reclamar la puesta en marcha del Plan de Ordenación del cuerpo.

Los representantes sindicales denuncian que el equipo de gobierno ha incumplido el compromiso adquirido en junio de 2025 y aseguran que el plan debía activarse el 1 de enero, pero a día 29 sigue “totalmente parado”. También critican la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento.

Según los sindicatos, el Plan de Ordenación no es solo una medida interna: sostienen que serviría para modernizar un organigrama que lleva 15 años sin cambios y adaptar el servicio a la evolución de la ciudad, especialmente en el ámbito nocturno y durante fines de semana y festivos.

Los convocantes advierten de que la situación afecta a unos 800 agentes y anuncian nuevas acciones y movilizaciones hasta que el Plan de Ordenación se ponga en marcha.

