Sandos apuesta por la sostenibilidad y la renovación de sus hoteles en España de cara a 2026

La cadena hotelera Sandos encara el año 2026 con un ambicioso plan de renovación, innovación y sostenibilidad en sus establecimientos en España. Así lo ha explicado Javier Seguí, director de Operaciones de Sandos en España, en una entrevista concedida al programa Más de Uno Mallorca, de Onda Cero, durante la programación especial que estamos realizando desde FITUR, en Madrid.

Sandos cuenta actualmente con hoteles en Ibiza, Lanzarote, Benidorm, Torremolinos y otras zonas de Málaga, además de su presencia en Canarias. En el caso de Baleares, Seguí ha destacado que Ibiza sigue siendo “un destino clásico” para el turismo nacional, a pesar del encarecimiento de los precios en temporada alta.

La compañía subraya que su establecimiento en Ibiza, situado en Portinatx, está pensado para un perfil de cliente que busca descanso, naturaleza y contacto con el entorno, alejándose del turismo de fiesta más característico de la isla. “Es una Ibiza diferente, más tranquila, pero bien conectada”, según ha contado Seguí en Onda Cero.

Novedades para 2026

Entre las principales novedades presentadas en FITUR, Sandos ha lanzado una nueva página web, con un diseño más moderno y usable, así como un nuevo programa de fidelización basado en descuentos directos para clientes repetidores. Además, la cadena ha puesto en marcha un proyecto piloto en Lanzarote que permite a los clientes elegir habitación concreta antes de reservar, incluso viendo las vistas y la orientación del alojamiento.

De cara a 2026, la hotelera ha iniciado un plan de renovaciones progresivas que afectará a prácticamente todos sus hoteles en España. Uno de los proyectos más destacados es la reforma integral del hotel Atlantic Gardens, en Lanzarote, que pasará de tres a cinco estrellas y estará fuertemente enfocado a la sostenibilidad, con sistemas de geotermia y energía fotovoltaica.

Desde Sandos insisten en su compromiso medioambiental, adelantándose incluso a las exigencias normativas, con la implantación de planes de circularidad tanto en Baleares como en Canarias y, próximamente, en la península.

Una apuesta clara por la calidad, la innovación y el respeto al entorno, con la que la cadena refuerza su presencia en destinos clave como Ibiza, uno de los grandes reclamos turísticos del archipiélago balear.