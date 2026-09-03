El Govern invertirá 5,58 millones de euros del ITS para reforzar las infraestructuras hídricas de la Serra de Tramuntana

El Govern invertirá 5,58 millones de euros procedentes de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) para reforzar las infraestructuras hídricas de once municipios de la Serra de Tramuntana.

Los proyectos, según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, se centrarán en aspectos como la garantía del abastecimiento, la capacidad de reserva, la reducción de fugas, la digitalización de las redes y la mejora de los sistemas de saneamiento y drenaje.

El conseller del ramo, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este paquete de inversiones en un acto celebrado este jueves en la finca de Raixa y en el que ha estado acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y por representantes de todos los municipios beneficiarios.

Lafuente ha afirmado que las actuaciones permitirán dar respuesta a problemáticas "muy diversas", desde la necesidad de disponer de mayores reservas de agua hasta la renovación de redes con pérdidas elevadas o la preparación de nuevas fuentes de abastecimiento.

"La mejor manera de garantizar el agua es actuar antes de que llegue la situación de necesidad. Con estos proyectos mejoramos las redes que ya tenemos, aumentamos la capacidad de reserva, incorporamos tecnología para detectar fugas y, allí donde es necesario, preparamos nuevas fuentes de recursos", ha señalado el conseller.

LAS INVERSIONES, MUNICIPIO A MUNICIPIO

En Banyalbufar, se destinarán 351.202 euros a renovar las instalaciones de agua potable, saneamiento y pluviales del núcleo urbano y a ejecutar la canalización de la Font de la Menta hasta el depósito municipal de ses Roquetes. La renovación de las redes buscará reducir las pérdidas de agua, mientras que la nueva conexión con la Font de la Menta proporcionará una fuente de suministro adicional y reducirá la dependencia de los camiones cisterna durante los periodos de mayor demanda.

En Bunyola la inversión será de 803.526 euros para construir un nuevo depósito de agua potable de 1.000 metros cúbicos. La nueva infraestructura tratará de aumentar la capacidad de reserva del municipio y reforzar la garantía de suministro tanto a la población como al Hospital Joan March.

En Deià se invertirán 395.376 euros en actuaciones de mejora de las infraestructuras del ciclo del agua, centradas en reforzar el sistema de abastecimiento y reducir la vulnerabilidad del municipio ante situaciones de sequía.

En Escorca, con una inversión de 346.064 euros, se modernizarán las instalaciones de agua potable y se mejorará la recogida de aguas pluviales en el núcleo de sa Calobra. El proyecto incluye la digitalización de los contadores, la telegestión de los depósitos y pozos municipales y diversas actuaciones de drenaje para aumentar la capacidad de evacuación durante episodios de lluvias intensas.

En Esporles se destinarán 422.330 euros a la renovación de las redes de agua potable, saneamiento y pluviales de las calles Darrera sa Paret, sa Pansa, Costeta y Pont. La actuación permitirá sustituir conducciones deterioradas, mejorar la capacidad de drenaje y renovar las redes subterráneas, con la posterior repavimentación de las calles afectadas.

En Estellencs se destinarán 321.450 euros a avanzar en la preparación de las infraestructuras necesarias para una futura planta desaladora y reforzar la red municipal de abastecimiento. El proyecto incluye la instalación de tuberías y pozos para la futura planta desaladora, con una inversión de 281.550 euros, así como las excavaciones de los pozos de extracción e infiltración, por un importe de 39.900 euros.

En Fornalutx la inversión será de 319.440 euros para sustituir aproximadamente un kilómetro de la tubería que suministra agua procedente de sa Costera e implantar sistemas de gestión inteligente de la red. La renovación buscará reducir averías y pérdidas, mejorar el caudal y la presión y reforzar el control de los consumos y la detección de fugas.

En Pollença, se invertirán 1,05 millones de euros en dos actuaciones. La primera permitirá sustituir 4.862 contadores domiciliarios y ampliar la telelectura y la detección de fugas, mientras que la segunda renovará 360 metros de la tubería general de abastecimiento del Port de Pollença.

En Puigpunyent la inversión será de 363.018 euros para construir un nuevo depósito de 240 metros cúbicos en Galilea y ejecutar un nuevo pozo en sa Mola Gran. Permitirá aumentar las reservas disponibles, diversificar las captaciones y reducir la dependencia del bombeo desde Puigpunyent, con el consiguiente ahorro energético.

En Sóller se destinarán 779.094 euros a ampliar la red separativa de pluviales y renovar tramos de la red de saneamiento en diversas calles del núcleo urbano. Las actuaciones tratarán de reducir la entrada de agua de lluvia en el alcantarillado, mejorar el funcionamiento de la depuradora y aumentar la capacidad del sistema ante episodios de precipitaciones intensas.

Finalmente, en Valldemossa la inversión será de 431.665 euros para incorporar un nuevo sondeo al sistema municipal, construir una planta de potabilización y ejecutar un nuevo depósito regulador de 400 metros cúbicos.

"Con estas actuaciones damos un paso adelante en la planificación y la gestión del agua. No solo damos respuesta a las necesidades actuales de los municipios, sino que también nos anticipamos a las que puedan surgir en el futuro y reforzamos su capacidad para afrontar los periodos de sequía con mayores garantías", ha concluido Lafuente.