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Muere un extranjero de 29 años atropellado de madrugada cerca de una discoteca de Palma

El suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-19A (camí de Can Capó), frente a la discoteca Amok, según ha informado a Europa Press el SAMU 061, que ha situado el aviso en torno a las 0.25 horas

Europa Press

Palma | (Publicado 03.09.2026 08:48)

Una ambulancia del SAMU 061.
Una ambulancia del SAMU 061. | EUROPA PRESS

Un hombre extranjero de 29 años ha fallecido pasada la medianoche de este jueves tras ser atropellado frente a una discoteca en Palma, capital de Mallorca.

El suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-19A (camí de Can Capó), frente a la discoteca Amok, según ha informado a Europa Press el SAMU 061, que ha situado el aviso en torno a las 0.25 horas.

Tras el mismo, los servicios de emergencia han enviado al lugar de los hechos una unidad de soporte vital avanzado de la zona y otra de soporte vital básico. Con todo, a la llegada del equipo asistencial, los sanitarios han confirmado el deceso del varón.

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